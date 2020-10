Ještě před zavedením opatření v podobě distanční výuky a uzavření škol stihli v Základní škole v Přimdě uspořádat akci související s výukou cizích jazyků. Připomněli si jí Evropský den jazyků.

Přiřazování frází v angličtině, češtině, polštině, slovenštině a srbštině. | Foto: Jana Anděl Valečková

Hlavními aktéry byli žáci, kteří jsou zapojeni do mezinárodního projektu z programu Erasmus+. Ti pro své spolužáky z druhého stupně připravili zábavné odpoledne zaměřené na cizí jazyky. "Úkolem jednotlivých družstev bylo přiřadit k sobě česká a anglická přísloví, natočit krátká videa s představením se v různých evropských jazycích, poskládat pexeso s písmeny v latince a cyrilici, poznat různé jazyky z audionahrávky, vyplnit jazykové kvízy a složit puzzle z přísloví v angličtině, češtině, polštině, slovenštině a srbštině," popsala vyučující Jana Anděl Valečková. Zmíněnými jazyky hovoří žáci partnerských škol, které jsou do projektu "CLIL across the borders – enjoy and learn" zapojeny.