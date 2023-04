Premiéru nové pohádky Princezna a loupežníci sehrál v neděli 23. dubna před naplněným sálem kulturního domu Kladrubský divadelní spolek. Pohádka s pěti herci a pejskem nadchla malé i velké diváky.

Premiéru pohádky Princezna a loupežníci sehrál v Kladrubech před naplněným sálem Kladrubský divadelní spolek. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Nesmírně si vážíme toho, že se najdou dobré duše, které mají chuť nás pobavit. Velmi nás překvapila hojná účast. Co se týče vystoupení, líbilo se nám vtipné zpracování. I když byla znát malinko tréma účinkujících, krásně ji pokořili a nás skvěle pobavili,“ zhodnotila hru Lucie Samcová, která dorazila s manželem i oběma dětmi. „Za mě to bylo moc hezké. Byla jsem poprvé a určitě ne naposledy. Ke konci mi od smíchu ukápla i slza. Hezké a povedené. A bavilo to i dcerky, starší Moni byla smutná, že už je konec,“ chválila divadelníky Vlaďka Hollá, která též dorazila s celou rodinou.

„Hru jsme nacvičovali od září,“ řekla „Bětka“ Bohuslava Dusíková. „Tak velkou účast jsme nečekali a máme samozřejmě obrovskou radost, že nás přišlo zhlédnout tolik diváků,“ dodala.

Kladrubský divadelní spolek funguje již od roku 1985.

