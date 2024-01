Obnovenou premiéru pohádky Princezna Ryba představil divákům v sobotu 27. ledna ve stříbrském kině divadelní spolek Divoch.

Divadelní spolek Divoch a divadelníci z Domova Milíře sehráli ve stříbrském kině svá představení. Lidé je odměnili obrovským potleskem. | Foto: Laco Kajaba

Té předcházelo divadelní představení herců z Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, se kterými stříbrskou partu divadelníků váží již roky velmi dobré přátelské vztahy. Všichni divadelníci za své herecké výkony, které leckdy asi 150 divákům polechtaly bránice, sklidili bouřlivý potlesk. „Byl sladkou odměnou nejen pro nás účinkující, ale i pro další členy naší party, kteří se podíleli na představení,“ poděkoval za všechny vystupující Laco Kajaba, člen spolku Divoch.

Tachov vybuduje chodník k Malému Rapotínu a opraví most u Minerálky

Pohádka pojednává o krásné princezně Julince ze Slunečného království a zlém čarodějovi Řimbuchovi, který si umanul, že by ji rád pojal za ženu. Ta ho odmítla a on ji na oplátku zaklel v obyčejnou rybu, která žije v mlýnském náhonu. Nebyla by to pohádka, kdyby vše dobře nedopadlo. V tomto případě Julinku osvobodil mlynářův syn Martin, který se s ní oženil, a bydleli spokojeně dál ve mlýně. „Hru jsme hráli poprvé v roce 2008, nyní jsme se k ní po letech vrátili a podle reakcí z publika to byla dobrá volba,“ řekl Deníku Laco Kajaba. „Bylo to super,“ mávali na divadelníky diváci při odchodu ze sálu.