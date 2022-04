Na její výstavy vzpomíná dodnes spousta příznivců nevšední krásy, kteří za jejími výstavními exponáty často přijížděli z různých koutů země. Své vášni se věnovala téměř dvacet let a stala se uznávanou celebritou nejen Tachovska, ale celé republiky. Na svoji sbírku byla právem hrdá. Ráda vyprávěla a vzpomínala, jak ji čas od času překvapil a potěšil manžel, který jí dovezl nebo nechal poslat ojedinělý exemplář. Poté, co milovaného muže a otce svých dvou dcer ztratila, pro ni získaly hlubší význam než ty, které se jí podařilo sehnat samotné. Často říkala, že když zapůjčuje některý ze svých skvostů, je to, jakoby se zapůjčovala na výstavu sama. Výstav uspořádala celou řadu, několikrát své jedinečné flakony a bižuterní dílka předvedla návštěvníkům muzea ve Stříbře, výstavu měla v Kladrubech, Boru či Rokycanech.