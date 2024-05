Od nejmenších zástupců ptačí říše vážících jen několik gramů až například po strakapouda velkého si z blízka prohlíželi zájemci o ornitologii, kteří prvomájový den dorazili v Mariánských Lázních k Ferdinandovu prameni na akci Vítání ptačího zpěvu. Ornitologové představili odchyt opeřenců do speciální sítě, jejich kroužkování a přítomní se dozvěděli, jací opeřenci obývají zdejší i jiné městské parky a také jak rozpoznat hlasy těch nejznámějších pěvců.

Ornitologickou vycházku vedl Pavel Jaška s Pavlou Tájkovou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) ze správy CHKO Slavkovský les. Do ornitologické speciální sítě se chytlo hned několik zajímavých druhů. „Podařilo se chytit králíčka ohnivého, kterého se daří zde odchytávat každoročně. Často zde je i pěnice černohlavá, odchyceného a okroužkovaného máme i strakapouda velkého, jednoho zástupce lesních druhů, který je typický pro staré porosty, ale také střízlíka obecného, který zase obývá podrosty,“ sdělila Deníku Pavla Tájková. Zmiňovaný králíček ohnivý váží jen kolem 6 gramů a hned po králíčku obecném je vůbec nejmenší evropský pták.

Při ornitologické vycházce návštěvníci viděli i poslouchali celou řadu dalších opeřenců obývajících právě městské parky, jako jsou pěnkavy, sýkory, budníčci, pěnice a další. Akci doprovázelo pěkné slunečné jarní počasí a dorazilo přes třicet zájemců.

Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice Česká společnost ornitologická ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci a navazuje tak na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Později byla převzata řadou národních partnerů sdružení BirdLife International. V letošním roce dobrovolníci pro zájemce připravili celkem 145 vycházek v rámci celé republiky.

Další ornitologické vycházky

Bečov nad Teplou

3. ročník Vítání ptačího zpěvu v Botanická zahradě v Bečově nad Teplou proběhne 18. 5. Sraz v 8:00 u vstupu do Botanické zahrady (u pokladny). Krátká procházka Botanickou zahradou a okolím Bečova (mírně náročný terén po zpevněných i nezpevněných cestách do 5 km). V botanické zahradě začneme ranní ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Poté se spolu vydáme na ornitologickou vycházku spojenou s pozorováním a určováním ptáku podle hlasu a vzhledu do cca 11:00, ale lze se oddělit i dříve. V případě silného dlouhotrvajícího deště se akce nekoná. Pokud vlastníte, vezměte si s sebou dalekohled nebo atlas ptáků. Můžete si také do mobilního telefonu dopředu nainstalovat aplikace BirdNet či Merlin na určování ptačích hlasů. Do botanické zahrady se platí vstupné. Po skončení exkurze si návštěvníci mohou botanickou zahradu samostatně prohlédnout i se zde případně občerstvit. Pořádáno ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Botanickou zahradou v Bečově nad Teplou. Průvodci Martin Těšický (LMU München a Česká společnost ornitologická, +420 608 184 127, tesickym@natur.cuni.cz) a Klára Těšická (ČSO)

Kynšperk nad Ohří

V sobotu 4. 5. v 9:00 se koná vycházka proti proudu řeky Ohře do okolí Kynšperka nad Ohří( VKP Libocké mokřady) spojená s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva. Sraz u ptačí pozorovatelny (VKP Libocké mokřady). Vede Mirka Horáková (776 453 950) a Aleš Jelínek (604 925 022).

Bor u Tachova

Sraz v neděli 5. 5. v 9:00 před bránou borského zámku. Vycházka povede zámeckým parkem k bývalé rybárně. Akce proběhne pod vedením Karla Machače (721 962 801).

Domažlice

Sraz v neděli 5. 5. v 5:30 v parku u bývalé nemocnice, před bustou Petra Hanny. Projdeme Hannovým parkem až k do arboreta vyšší odborné školy v Erbenově ulici (délka trasy asi 1km). Akce se pořádá za ve spolupráci s MÚ Domažlice, v průběhu exkurze proběhne určování jednotlivých druhů ptáků – vizuálně i akusticky. Akce se koná za každého počasí (vhodná voděodolná obuv a oděv, teplé oblečení), předpokládaný konec akce v 7:30 hod., dalekohled a publikace k určování ptactva vítány. Vede Jiří Sladký (jiri.sladky@nature.cz, 728 496 065).

Prostiboř

Sraz 5. 5. v 7:00 u obecního úřadu. Nenáročná procházka okolím Prostiboře s určováním zpívajícího ptactva a povídáním o něm. Děti a dalekohledy s sebou. Vede Petr Lang (728 013 280).

Tachov

Sraz v sobotu 4. 5. v 8:00 před Muzeem Českého lesa v Tachově (třída Míru 447). Vycházka za poznáváním ptačích hlasů. Za příznivého počasí ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí a jejich kroužkování, tentokrát v Aleji u minerálního pramene. Trasa: Muzeum – řeka Mže – zahrádkářské kolonie na okraji města – Alej u minerálního pramene – Muzeum (3 – 4 km, nenáročný terén). Vedou Martin Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově, 778 451 779), Milena Prokopová (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, 725 724 956)