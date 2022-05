Podle mluvčí policie Dagmar Jirouškové bylo v osmi případech příčinou nehody nepřizpůsobení rychlosti a jednou nedání přednosti v jízdě. Tři zraněné si tam vyžádala červencová nehoda v roce 2020. Tehdy devětašedesátiletý cizinec jel s vozidlem značky Dacia od Horšovského Týna ve směru na Bor. Při vjíždění na hlavní silnici nedal přednost zleva jedoucímu automobilu Škoda Roomster, který jel ve směru na Skviřín. Řidič škodovky se spolujezdkyní skončili po nehodě se zraněním v nemocnici. Řidič Dacie byl ošetřen na místě. Požití alkoholu u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Vzniklou škodu na obou vozidlech odhadli na 250 tisíc korun,“ doplnila Jiroušková.

Dalším místem častých dopravních nehod je dle ČAP křižovatka ulic Stadtrodská a Panenská v Tachově. Během sedmi nehod se tam za poslední dva roky zranili tři lidé. „Evidujeme jeden případ nepřizpůsobení rychlosti, třikrát nedání přednosti, a jednou způsob jízdy. Během jedné kolize došlo i ke zranění chodce,“ popsala Jiroušková.

K nehodám podle dopravních expertů přispívá neukázněnost a agresivita řidičů. Experti apelují na šoféry, aby byli pozorní. „Musejí předvídat a dodržovat pravidla silničního provozu. Základním problémem například je, že řidiči neblikají. Nedají znamení, když odbočují, přejíždějí z pruhu do pruhu, nebo když objíždějí překážku, cyklistu. Což způsobuje mnoho nehod,“ vyjmenovala dopravní expertka Václava Ircingová ze společnosti BESIP. V zimním období by řidiči měli podle ní dbát na to, aby svítili a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám. Častější jsou srážky se zvěří. „V tomto případě je nutné intenzivně brzdit, aby byl náraz co nejmenší,“ uzavřela.

Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají