Podle starostky Martiny Němečkové je to reálný koncept moderního areálu s větší kapacitou lůžek, poliklinikou, základnou záchranné služby, heliportem. Přestěhovat by se do nového zařízení také měla nemocnice následné péče, která je nyní na Svaté Anně u Plané.

Představitelé iniciativy Chceme okresní nemocnici, která byla založena před dvěma roky, ale tvrdí, že výstavba nové nemocnice je zbytečná, když ve městě existují využitelná zdravotnická zařízení.

Preferují zřízení nemocnice v současném areálu v Plané. „Nezavrhujeme výstavbu nové nemocnice s následnou péčí, určité navýšení lůžek v této oblasti musí přijít,“ řekl Deníku mluvčí iniciativy Josef Švarcbek. „Ale považujeme mimo jiné za vyhození peněz, které šly do rekonstrukce polikliniky, když by se poté toto zařízení přestěhovalo do nové nemocnice,“ uvedl dále.

Podle Heleny Ryšavé, další členky iniciativy Chceme okresní nemocnici, je záměr výstavby nové nemocnice dobrý. „Ale jde nám o to, aby to bylo smysluplné a občanům to něco přineslo. Aby to bylo komplexní zařízení, které občanům přinese především lůžka akutní péče, která na Tachovsku chybí.“

Jak dále sdělil Švarcbek, pro novou nemocnici by se spíše měl využít areál stávající nemocnice. „Je to sice soukromý areál, rekonstruovaný v roce 2009. Ale zařízení je v konkursu. Proto by určitě bylo řešením, kdyby stát tento areál odkoupil a nechal jej zrekonstruovat na plnohodnotnou nemocnici s akutní péčí. A určitě by se sehnal i kvalitní personál,“ vyjádřil se s tím, že v případě výstavby nemocnice na tzv. zelené louce by najednou v Plané zůstaly prázdné objekty současné polikliniky a nemocnice následné péče.