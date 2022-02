Slova Plzeňanky potvrzují i cestovní kanceláře (CK). Zájem o dovolené je momentálně extrémní. Některé hlásí ještě vyšší poptávku než před pandemií. „Za leden jsme zaznamenali skvělé prodeje na letní sezónu, jsou dokonce o 50 procent vyšší než v roce 2019, což byl prozatím nejúspěšnější rok,“ vyčíslila Kateřina Pavlíková z Čedoku.

Stejně to vidí také mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „Hlad po cestování je momentálně obrovský a to po všech typech zájezdů. Na termíny jarních prázdnin lidé kupují zájezdy na hory i do exotiky,“ sdělil Bezděk s tím, že s Fischerem v tomto období vyráží klienti nejčastěji do arabských emirátů nebo Ománu. „V obou případech je počet prodaných zájezdů dokonce několikanásobně vyšší než v roce 2019,“ sdělil Bezděk.

Za rekordní označil prodeje letních zájezdů také Petr Kostka z Exim Tours. Podle něj současný zájem naznačuje, že by letošní sezóna mohla být rokem, kdy lidé budou cestovat jako před covidem.

Cestovní kanceláře mají žně. Prodávají i více pobytů než před covidem. „Odráží se to i v naší nabídce, do které po dvou letech znovu zařazujeme i nové destinace jako například řecké ostrovy Thassos a Kefalonii, španělskou Ibizu nebo portugalské Faro,“ informoval Kostka.

Jan Bezděk pak dodal, že nejvíce lyžařských zájezdů prodává Fischer do Itálie. „Italové v posledních dnech zmírnili podmínky z hlediska platnosti covid pasů tak, že po uplynutí 6 měsíců od druhé dávky už není bezpodmínečně nutná 3. dávka. Do 9 měsíců si člověk na místě vystačí i s několika testy. To má na zájem o lyžařské zájezdy pozitivní vliv, zvlášť v kombinaci s tím, že loňskou zimu lidé na hory skoro vůbec nemohli.“

Z exotických zájezdů lidé v tomto období nakupují nejvíce pobyty v Dominikánské republice a na Zanzibaru, v módě je ale také Egypt a Kanárské ostrovy, v létě pak Bulharsko a Turecko. Ceny zájezdů zůstává podobné, CK se drasticky zdražovat nechystají.

„Kontrakty s hotely i leteckými společnostmi pro letošní rok jsou již uzavřené. Vybrané služby ale může inflace v destinacích ovlivnit,“ shrnula Pavlíková.

Ilona Topolová z Blue Style dodala, že se CK snaží držet stejné ceny jako v minulých letech. „Loni jsme měli ceny dokonce nižší. Cenová hladina ale roste nejen u nás, ale i v zahraničí, pokud tedy v některých destinacích k nárůstu ceny dochází, stále ji pro naše klienty držíme pod aktuální mírou inflace.“