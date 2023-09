Pokud vám nevadí, že si jídlo vyzvednete sami u pultu a na tácku odnesete ke stolku namísto toho, že by vás obsloužil číšník, vyrazte do Jídelny Beseda ve Stříbře. Polévky se zde pohybují kolem 25 do 45 korun a za hlavní jídlo, kdy vám na talíři přistane skutečně slušná porce, zaplatíte 115 až 130 Kč. Jídelna má navíc také zavedený objednávkový systém, kdy stačí předem zavolat a pak si jen jídlo vyzvednout a odnést do pohodlí domova či kanceláře. Anebo si můžete objednat rozvoz po městě, kdy vám bude jídlo dopraveno na předem dohodnuté místo, doprava po městě je zdarma. „Na základě zdražení vstupů jsme v průběhu letošního roku museli podražit asi o deset korun na porci, snažíme se však, abychom dále zdražovat nemuseli,“ uvedla provozní Alena Kohutová. V jídelně se 1 až 2x v týdnu snaží nabízet také vegetariánská jídla. Mezi časté zákazníky patří Tomáš Suchánek ze Záchlumí. „Na dnešní poměry jsou zde skutečně rozumné ceny, porce jsou obrovské a jídlo mi tady chutná,“ řekl Deníku.

Příjemné posezení s dobrým chutným jídlem za přijatelné ceny na vás čeká také v Tachově. Restaurant MaMi na Dolním Předměstí nabízí denní menu, kdy si můžete vybrat z několika jídel v ceně od 140 do 165 Kč. Polévku vaří každý den jednu, za porci zaplatíte pětatřicet korun. Bonusem pro ty, kteří se snaží držet štíhlou linii anebo mají chuť na lehčí stravu je každodenní tzv. Fit nabídka. „Je to odlehčené jídlo převážně plné zeleniny,“ vysvětluje sympatická obsluhující. Pokud milujete bramborový salát a řízek, neváhejte a zajděte k Mami v pátek. „O toto jídlo je velký zájem, stalo se takový naší hitem,“ usmívá se druhá. Restaurace má dobře zaběhnutý objednávkový systém přes webové stránky, ale jídlo stačí objednat i telefonicky. Pokud si pokrm, na který máte zrovna chuť, zarezervujete včas předem, nemusíte už do restaurace ke stolu tolik spěchat. Porci dostanete po svém příchodu tak jako tak. V případě, že se vám nechce vařit a přesto si vaše tělo žádá teplou stravu do žaludku, restaurace nabízí rozvoz jídel po Tachově zdarma na místo určení. Doprava funguje i do okolních obcí okresního města, ale v tom případě si musíte objednat alespoň tři porce.

„S kolegyní nebo kamarádkou si často zajdeme na jídlo do restaurace Kiwibar v Husitské ulici v Tachově,“ prozradila Deníku Miroslava Valešová z Boru, která v okresním městě pracuje. Polévky se zde pohybují kolem čtyřiceti korun, denní menu je pestré, výběr se pohybuje okolo deseti jídel v ceně od cca 130 do 160 korun. Pokud se vám žaludek již ozývá a jste poblíž Tisové, neváhejte se zastavit v Hostinci U nás. Chutná jídla z denní nabídky pohybují v rozmezí od 130 do 150 korun, polévka stojí 45 kč. Zde je však v neděli zavřeno. (šav)