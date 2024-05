Na exkurzi v hasičské zbrojnici profesionálních hasičů v Tachově budou školáci z Konstantinových Lázní dlouho vzpomínat. Hasiči je svým přístupem doslova okouzlili.

Návštěva hasičárny se stala pro školáky z Konstantinových Lázní nezapomenutelným zážitkem. | Foto: archiv ZŠ Konstantinovy Lázně

Jak to vypadá v hasičské zbrojnici, jaké tam mají vybavení a jak to všechno funguje? Na to byli zvědaví čtvrťáci ze základní školy v Konstantinových Lázních. A protože se téma hasiči neslo třídou poměrně často, zajistili pedagogové exkurzi rovnou u profesionálních hasičů v Tachově. Školáci se na ni vypravili ve čtvrtek 16. května.

„Mohu s čistým svědomím říci, že to byl pro děti nezapomenutelný zážitek," řekla o exkurzi třídní učitelka Hana Vrtělková. Školáci tak získali nové zkušenosti, poznatky, vědomosti, měli možnost vyzkoušet si něco nového, zajímavého, nevšedního. „Setkání s těmi, kteří chrání životy, zdraví a majetek nás všech před požáry a poskytují pomoc při mimořádných událostech bylo opravdu přínosné," dodala. Čtvrťáci se seznámili s hasičskou technikou a s různými druhy požárních vozidel. Naskytla se jim možnost sledovat výcvik hasičů, navštívili místnosti, kde tráví čas při službě mezi výjezdy a nadšení vyvolala nabídka, aby si vyzkoušeli hasičskou výzbroj. Dozvěděli se, jak probíhá požární poplach a podívali se na svět z výšky požární plošiny, což v některých sice vyvolalo ze začátku obavy, ale pod dohledem zkušených odborníků ztratili obavy i ti, co dlouho váhali, zda-li na plošinu vstoupit či nikoliv.

Po návratu do Konstantinových Lázní se všichni odměnili lázeňskou zmrzlinou. „Psala mi maminka jednoho ze žáků, že Lojzík doma prohlásil, že to byl vůbec nejlepší výlet, co zažil. Taková slova vždycky potěší," usmála se Hana Vrtělková.