Pokud nejste nároční turisté a nečekáte kdoví co, je jako pro vás stvořený úsek Svatojakubské cesty, zvané též Železná, mezi Milevem a Prostiboří.

Svatojakubská stezka, Železná, úsek z Mileva do Prostiboře | Video: Deník/Monika Šavlová

Zeleně značená trasa vás provede poklidnou lesní částí až do Prostiboře. Zde stojí za zastavení kousek od vyznačené cesty zřícenina zámku Kopec. Původně hrad ze 14. století vystřídal mnoho pánů, byl v 17. století přestavěn na zámek a obýván byl až do roku 1950. Dovnitř areálu se bohužel nedostanete, ač byla soukromým majitelem v minulých letech opravena střecha, zámek nyní už řadu let chátrá.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Pokud jste zaparkovali v Milevě a nechcete se vracet stejnou cestou, můžete na silnici pod Kopcem zabočit doleva a po málo frekventované silnici vyrazit zpět přes Telice. V tom případě ale neváhejte a na chvíli ze silnice sejděte k telickému židovskému hřbitovu. Nachází se na úpatí kopce Valuška, je zapsán jako kulturní památka České republiky a dochováno je zde kolem 240 náhrobků. Od hřbitova je to pak po silnici do Mileva necelých pět a půl kilometru, procházka je to však pěkná a klidná.