Projekt výstavby saunového centra rozhodnou finance

Tachov – Nejednoho obyvatele okresního města, ať již na sociálních sítích, či v prostorách tachovského plaveckého bazénu, upoutal nově vzniklý projekt.

Saunové centrum počítá s několika druhy saun, potřebným zázemím a ochozovou střechou.Foto: Sportoviště Tachov

Ten nově představil veřejnosti možné rozšíření areálu bazénu o saunové centrum. „Vzhledem k tomu, že městská sauna v Tachově je již nějaké dva roky zavřena kvůli nevyhovujícímu stavu, rozhodli jsme nechat specializovanou firmou zhotovit studii, jak by se mohla sauna zakomponovat do prostor bazénu. Po několika sezeních nakonec vyšlo, že nejlepší možností by byla zcela nová přístavba navazující na bazén,“ řekl Deníku vedoucí plaveckého bazénu v Tachově Kamil Báča.

Přístavba, která by se nacházela v zadní části nynější budovy bazénu, by obsahovala areál se třemi saunami různých typů s veškerým zázemím, jako je například ochlazovna, odpočívárna, občerstvení, Kneippova lázeň a mnoho dalšího.

Místo by ovšem bylo i pro ty, kteří by se chtěli relaxovat a slunit se při hezkém počasí.

Více již vysvětlil Kamil Báča. „Prostor by byl částečně zastřešen a ve prostřed by se nacházelo atrium. Střecha by navíc byla ochozí a pro návštěvníky by zde byla možnost odpočinku a relaxace na sluníčku.“

Možné saunové centrum by mělo podle plánů vyrůst místo nynějších beachvoleybalových kurtů. Milovníci tohoto sportu se ale nemusí ničeho bát. Při realizaci centra se počítá s přesunutím beachvoleybalu na místo nynějších tenisových kurtů, které se nachází za areálem bazénu. Tenisové kurty by již měly být společně s dalšími sportovními hřišti již přesunuty do prostor bývalého koupaliště.

Bezesporu se jedná o opravdu zajímavý projekt, který po zveřejnění spustil opravdovou lavinu pozitivních reakcí. Bohužel i v tomto, jako v dalších případech bude rozhodovat otázka peněz. „Návštěvníci bazénu a další obyvatelé jsou zatím opravdu nadšení. To samé se dá říci i o zástupcích města, kterým se vybudování saunového centra také líbilo. Nyní ale bude záležet, zda se najde nějaká dotace, která by pokryla valnou většinu investic. Ty se podle velmi hrubého odhadu pohybují kolem částky 8,5 až 9 milionů,“ dále uvedl vedoucí plaveckého bazénu.

Více o názoru zástupců města prozradil přímo tachovský starosta. „Projekt je samozřejmě hezký a líbí se nám. Jedná se ale o poměrně cenově náročnou záležitost. Město má navíc v blízké době jiné velké investice, které se musí začít realizovat. Tím ale tento saunový svět rozhodně nijak nezavrhujeme. Pokusíme se společně nalézt zajímavý dotační titul, který by nám z realizací tohoto místa, které by bylo dozajista velmi využíváné pomůže,“ řekl Jiří Struček.