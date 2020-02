Prostiboř chce kostelu vrátit důstojnost

Střechu kostela sv. Mikuláše chtějí co nejdříve to bude možné opravit v Prostiboři. Dominantu návsi převzala pod svou správu před dvěma roky obec, která by chtěla na jeho opravu postupně získat potřebné finance.

Kostel sv. Mikuláše v Prostiboři | Foto: Deník / Monika Šavlová

"Loni se nám povedlo za finančního příspěvku Plzeňského kraje vyměnit všechny dveře. Ty jsou nyní v původní podobě, jakou jsme našli na dobových fotografiích. Jejich konečnou podobu jsme samozřejmě konzultovali s památkáři. Bez jejich souhlasu by výměna ani nešla udělat. Mám z nich radost," řekla Deníku starostka Prostiboře Barbora Nováková. Jak dodala, i když se v kostele tolik akcí nekoná, na budově obci hodně záleží. "Je to krásná stavba. I proto se budeme snažit ji postupně za pomoci dotací a jiných finančních injekcí opravovat." Řidič poškodil zastřešení čerpací stanice Přečíst článek › Rekonstrukční a záchranné práce tak neustanou ani v dalších letech. Zastupitelstvo už má plány na další opravy, vše ale záleží na finančních možnostech obce. "V nejbližším období bychom rádi opravili především střechu, krov je stále zachovalý. Aby se zabránilo vzniku větších škod, je rekonstrukce střechy nejdůležitější," doplnila starostka. Kostel je podle jejích slov největší okrasou návsi a obec chce docílit toho, že bude postupem času vypadat stejně důstojně, jako kdysi. Stavba kostela sv. Mikuláše se datuje do roku 1356. V té době byl veden coby kostel farní. V letech 1753 až 1756 mu pak byla přistavěna věž. Rekonstrukce fasád a střech se uskutečnila naposledy v letech 1986 až 1988. Obecní hospoda dostane střechu Přečíst článek ›

