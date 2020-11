V krátké projekci se návštěvníci mohou seznámit nejen se zajímavostmi a historickými památkami samotné Prostiboře, ale i přilehlých Telic a osady Kopec.

„Videem bychom chtěli přilákat více návštěvníků do našeho regionu. Vede přes nás několik turistických a cyklistických tras, takže bychom rádi nabídli zájemcům ukázku toho, co u nás mohou navštívit. Když jsme připravovali, co natáčecímu týmu nabídneme, uvědomila jsem si, že vymezené dvě minuty nám na to vlastně stačit nebudou. U nás je toho, co stojí za shlédnutí, opravdu mnoho. Ale o to více je na každém jedinci, aby přijel a zbytek zdejších zajímavostí a krás si prohlédl sám,“ sdělila Deníku starostka obce Barbora Nováková. „Možná tomu napomohlo i krásné letní počasí, které v den natáčení bylo, ale já jsem s výsledkem opravdu spokojená, video je povedené,“ pochválila práci reportérů starostka.

Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region je společenství 16 obcí s podobně kulturněhistorickými tradicemi, jehož centrem je královské hornické město Stříbro.