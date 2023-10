Pořádný důvod k oslavě měli v neděli 15. října v Prostiboři. Konečně představili veřejnosti svoji doslova vymazlenou komunitní zahradu s dětským hřištěm. Na vzniku se podílelo vedení obce společně s místními obyvateli. Navíc by v nově vzniklých prostorách měla v brzké době začít fungovat lesní školka pro děti.

Nové dětské hřiště v Prostiboři otevřeli při podzimní slavnosti. | Video: Deník/Monika Šavlová

Na plácku u rybníčka vyrostlo několik dřevěných domečků, kde si mohou děti hrát, sedačky ze špalků jsou pomalovány veselými obrázky a z obrovské špulky na kabely vznikl hrací stolek. Nechybí pískoviště a soustava dřevěných korýtek, kudy proudí voda, která roztáčí zabudované dřevěné mlýnky. Všemu pak vévodí červená maringotka, která bude sloužit nejen jako zázemí pro občerstvení při různých akcích, ale pokud se zadaří a bude ze strany veřejnosti zájem, bude v ní v brzké době fungovat také lesní školka pro děti. „Maringotku přesně dle našich představ vyrobil pan Krásný z Kladrub, ale hodně věcí na plácku jsme si tu vybudovali svépomocí,“ prozradila Deníku tajemství vzniku komunitního prostoru pro děti i dospělé starostka obce Barbora Nováková.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Hřišťátko tak Prostibořští představili při Podzimní slavnosti, kterou na neděli přichystali. Dobře se pobavili s divadlem Šapitó, a než se rozpršelo, zkusili si zájemci pod odborným dohledem zažonglovat různými předměty, a především si všichni pochutnali na oblíbených trdelnících, na něž těsto pravidelně zadělává sama starostka. Nechyběla ani grilovaná kukuřice či klobásky. „Tuhle parádní grilovací desku vyrobil zdejší zastupitel Jirka Beneš,“ neskrývala nadšení starostka obce. „Osvědčila se hned při své premiéře na kotlíkovém vaření, kde na ní kuchaříci pekli úžasné placky,“ dodala. „Jsem strašně rád, že má vedení obce o nás občany skutečný zájem. Odvádí se tady velký kus práce ku prospěchu nás všech. Je to tu čím dál hezčí,“ chválí si vývoj v obci místní Lukáš Musil. „My sem hrozně rádi jezdíme na akce, jsou takové domácí, je tu vždy skvělá atmosféra, lidé jsou tu přátelští, líbí se nám tu,“ řekla Deníku Petra Čechurová z Kladrub, která dorazila s rodinou.

Lékař opět řídil silně opilý. Pacienti se bát nemusí, v práci nepiji, tvrdí

„V zahradě je nejen hřiště, ale i posezení a brzy přibude i již zmiňovaný gril, který bude zabudovaný na stálo. Prostor je otevřený pro všechny a myslím, že láká k příjemně strávenému odpoledni nebo večeru a ke společnému grilování,“ zve zájemce starosta obce Nováková.

Myšlenka lesní školky klíčí v hlavě starostky a některých maminek z obce už delší dobu. Od myšlenky k realizaci je sice často velký kus cesty, ale pokud bude o školku v Prostiboři zájem, dojde k uvedení dětského klubu do provozu již brzo. „Mám schopnou paní, která podobné zařízení vedla již v Plzni, máme prostory, a pokud se najde dostatek zájemců ze strany rodičů, kteří by chtěli své děti od mala vzdělávat v přírodě, není důvodu otálet,“ neztrácí čas Barbora Nováková. „Kdo by se chtěl o plánované lesní školce dozvědět více informací, je srdečně zván v pátek 3. listopadu od 17h do knihovny na obecním úřadu. Vše vysvětlíme, probereme,“ vzkazuje starostka obce.

Projekt otevřené zahrady byl finančně podpořen z Programu stabilizace a obnovy venkova z Plzeňského kraje. (šav)