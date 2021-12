Dle slov starostky obce Barbory Novákové byl původní plán pozvat občany postupně za dodržení všech bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií do nově zrekonstruovaného obecního úřadu a zde každé rodině osobně kalendář předat a popřát krásné svátky vánoční.

To nakonec kvůli zdržení v tiskárně nebylo možné, a tak ho nalezli občané společně s přáním ve svých poštovních schránkách. Při roznášení se starostka a člen zastupitelstva snažili, kde to jen šlo, na jednotlivé domácnosti alespoň zazvonit a popřát tzv. na dálku přes ploty či zpovzdálí dveří.

"Podobný kalendář, ve kterém se objevila právě i Prostiboř, vydával Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří. Minulý rok ale již nevyšel, a protože byl mezi občany o kalendář zájem, rozhodli jsme se ho vydat sami,“ vysvětlila starostka jeden z důvodů vydání

"Prostiboř, Kopec, Telice a okolí je unikátní území s jedinečným geniem loci. Na první pohled je nápadné vysokou koncentrací historických a kulturních památek. Všeobecně známý je hrad Kopec, historický most přes Úhlavku, kostel sv. Mikuláše, kaplička v Telicích, barokní stodoly nebo židovský hřbitov. Krásná krajina v údolí říčky Úhlavky v podhůří výrazného Sedmihoří je však bohatá i na málo známé historické a přírodní zajímavosti," píše se v úvodním slovu kalendáře.

S tím se ztotožňuje samotná starostka, která dodává: "Chceme našim spoluobčanům ukázat zdánlivé maličkosti, které běžně nevnímají, ale přitom svědčí o bohaté historii a cenné přírodě našeho okolí." Ráda by nevšedním dílem přiměla především Prostibořské, ale i další návštěvníky k vlastnímu objevování nových zajímavostí v okolí obce. V samotném kalendáři jsou zakomponovány čtyři tipy na výlet, kde tvůrci zvou např. na putování po stopách významných židovských obyvatel, ale také na krátký výlet za bobrem. Zároveň je to výzva pro každého jedince z obce, který se do míst zobrazených v kalendáři vypraví.

V příštím roce by se totiž právě jeho fotografie mohly objevit ve vydání kalendáře pro rok 2023. Stačí, když je pošle na mailovou adresu starosta@obecprostibor.cz. Starostka obce slibuje, že bude všechny příspěvky postupně archivovat a nejzdařilejší použije právě při tvorbě kalendáře budoucího. Výjimečností je i skutečnost, že kalendář nebude běžně prodejný, jedná se skutečně o omezenou edici pouze pro občany Prostiboře, Telic a Kopce.