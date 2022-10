Patří mezi ně i starostka Prostiboře Barbora Nováková, která když objevila možnost zapojit obec do projektu Promítej i ty, neváhala a obec zaregistrovala. Platforma Promítej i ty umožňuje po registraci bezplatně a legálně promítat dokumenty pro veřejnost. První z řady dostupných dokumentů, které tak ve čtvrtek 20. října v mohli prostibořští shlédnout, byl krátký film Severní proud z dílny německého filmaře Steffena Kronase z Drážďan. Ten se v dokumentu věnuje říčním cestám, kterými se znečišťuje moře v severních oblastech zeměkoule.

"Spojení krásné norské přírody střídající se s hrůzným pohledem na zaneřáděnou přírodu byl opravdu působivý," vyjádřila Deníku své dojmy z projekce Nováková. "Chvílemi to bylo až depresivní, ale rozhodně jsem ráda, že jsme tento film viděli. Otevřel nám ještě více oči, planeta je plasty doslova zahlcena. To by si měli všichni uvědomit a začít se dle toho chovat," dodala.

Tachovan si chtěl zahrát hru po internetu. Přišel o peníze

V prostorách klubovny tak spolu s dalšími spoluobčany byla svědkem dlouhé cesty sestrojené bójky, která byla vybavena GPS lokátorem a trasovala, kudy odpad proudí až do nejvzdálenějších dříve neposkvrněných lokalit naší planety. Ve filmu zazněla i informace, která doslova šokovala přítomné. Od roku 2017 probíhají úklidové práce na jednom ze znečištěných ostrovů. Norská vláda tehdy zaměstnala na plný úvazek 16 lidí. Bohužel i přes jejich veškerou snahu a dennodenní dřinu se jim to stále nedaří. Ostrov je zaplaven tolika vrstvami plastového odpadu, navíc připlouvá stále nový, takže jejich snažení zatím nebere konce.

Po promítnutí filmu proběhla online debata s jednou ze členek ekologické organizace Clean Ocean Sailing Monikou Hertlovou.

Za zajímavou platformou stojí festival Jeden svět, který nabízí největší přehlídku dokumentárních filmů o aktuálních tématech na světě. "V nabídce je opravdu řada zajímavých dokumentů, v brzké době budeme s promítáním pokračovat," plánuje další osvětu v obci starostka.