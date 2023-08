Jak málo stačí k radosti a dobré pohodě. Vyhodit staré noviny a papír přišlo líto Prostibořským a tak v rámci svého pravidelného tvoření zrecyklovali a se pustili do výroby vonného papíru a vonných mističek.

Voňavé věci z recyklovaného materiálu jsou skvělý nápad, jak udělat radost sobě i ostatním. | Foto: se svolením Barbory Novákové

A přestože se jich v letních měsících nesešlo mnoho, výrobky se na stole jen hromadily. Vůně skořice se prolínala s levandulovým olejem či provensálským kořením až z toho obecní kočička Bačkora začala kýchat.

„Starý papír jsme namočili, rozmixovali a na sítu pak vytvářeli nový. Ten jsme si vylepšili přidáním barvy, koření a vonných olejů,“ vylíčila postup Anetka Musilová. „Tohle jsme dělali poprvé a bylo to zajímavé. Už se těším, až do vonného papíru zabalím nějaký dáreček a do mističek si naskládám nějaké dekorace,“ bavila se dobře Ema Peckertová.

