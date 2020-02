Už třetí cyklus kroužku pro děti, jejichž rodiče se rozvádějí, připravuje Centrum podpory rodiny Kotec v Tachově.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dětský průvodce světem rozvodu začne 25. února a cyklus potrvá do května, jedná se o dvanáct setkání. "Kroužek je určen dětem od sedmi do dvanácti let a ještě několik volných míst máme, řekla Deníku Kristýna Stolcová, která kroužek povede.