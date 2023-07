Krásně čistou, teplou vodu, kde na vlastní oči uvidíte i plavat ryby, bohaté občerstvení včetně vegetariánského stánku, chlazené pivko a další nápoje, sociální zařízení a po ránu boží klid a pohoda. To vše můžete mít, pokud vyrazíte do areálu zatopeného čedičového lomu u Okrouhlého Hradiště nedaleko Konstantinových Lázní.

Průzračně čistou vodu nabízí ke koupání zatopený lom u Okrouhlého Hradiště. | Video: Deník/Monika Šavlová

Voda mívá v těchto parných dnech 23 stupňů už ráno, kdy se v 9 hodin otevírá areál pro veřejnost. V tuto dobu zde panuje klid a pohoda, ve vodě narazíte převážně na děti a pár návštěvníků, kteří zde nocují v kempu. Lidé toužící po odpočinku a zchlazení však začínají pomalu proudit. „Odpoledne je tu už docela narváno,“ přiznává provozovatel areálu Petr Hájek. Cestou z dovolené ve Francii se zde neváhal zastavit ani Miloš Vrba ze Zdibů u Prahy. Ten byl díky čerstvě nabytým zkušenostem schopen i porovnat zdejší ceny s cizinou. „Tak je to rozhodně levnější než ve Francii nebo vůbec v zahraničí, kde jsme se teď pohybovali. Ale chápu, že když to člověk porovnává s některými zdejšími lokalitami, tak se mu třeba může zdát cena vyšší. Nicméně podmínky jsou zde super, voda je zde super, takže my jsme spokojeni a každému můžeme zdejší areál jen vřele doporučit,“ řekl Deníku.

V deset hodin si na pláži užívala také rodina Jana Kuželky z Jirkova u Chomutova. Děti si spokojeně hrály na písčitém začátku vodní plochy, jen pár centimetrů od nich pluly rybky a ze všech sálala spokojenost. „Jsme tu teprve druhý den, ale je to tady v pohodě. Voda čistá, příjemná, v noci klid, když tedy pominu dnešní bouřku. A jsme nadšeni z občerstvení. Mají to tu skvěle rozdělené. Manželka je veganka, takže z toho vegastánku je nadšená. Vybere si zde vlastně každý, což je super. Jsme tu na čtyři dny, za stan a za auto jsme platili kolem tisícovky, což je v dnešní době vlastně skoro zadarmo,“ pochvaloval si pobyt. Po chvíli se všichni čtyři přesunuli k novému molu, aby se odsud vypravili na plaveckou cestu napříč lomem.

Když přišel František Fujan s nápadem, že si v areálu otevře vegetariánský stánek, kamarádi se mu prý smáli. Nicméně dneska už mu dávají za pravdu, že o tento druh stravy má zájem stále více návštěvníků, a to i z řad masožravců. „Sám jsem až takový zájem nečekal. Lidé se přijdou vykoupat, zaplavat si, a ne každý se chce do vody vydávat s břichem plným smaženého řízku nebo guláše. A od toho je tu můj stánek, který nabídne odlehčenou porci zdravého jídla. Navíc na vegetariánskou stravu přechází čím dál více obyvatel,“ rozvyprávěl se. Spousta návštěvníků však dorazí jen ze zvědavosti, neb vegetariánské jídlo ještě nikdy neochutnali. „Přijdou, okoštují, většinou jsou překvapení, jak jídlo chutná. Je to pro ně vítaná změna, nový gurmánský zážitek, ale je pravda, že vegetariány se asi nestanou,“ líčí provozovatel Fuji Street Food – vegetarian bistra. Hlady v lomu rozhodně neumře nikdo, další stánek nabízí tradiční hot-dogy a teplá jídla dle denní nabídky, otvírá se však až v 11 hodin.

Parkování u areálu je zdarma, vstupné činí 80 korun pro dospělého, za dítě se platí 50 korun

„Pro větší pohodlí našich návštěvníků jsme nedávno vybudovali dvě nová mola a na areálu stále dále pracujeme,“ řekl Deníku Petr Hájek. „Platit kartou zde zákazníci ale nemohou,“ přiznal. Nicméně do areálu není zakázán vstup psích mazlíků, pouze jejich majitelé musí dodržovat stanovená pravidla, která jsou sepsána u vstupu. „Pro pobavení hostů, ale i veřejnosti z blízkého či dalekého okolí připravujeme na pátek 21. července od 20 hodin speciální bubenickou show Gongy, kterou nám tady předvede Pavel Plánka ze Stříbra,“ láká nejen ke koupání Hájek.