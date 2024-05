Připravte se na nevšední zážitek v podobě Brodských pivních slavností! Tato malá vesnice se chystá ožít historicky prvním festivalem pěnivého moku, který by měl představit devět druhů piva z lokálních pivovarů. Užijte si bohatý doprovodný program plný hudby a soutěží.

pivo - ilustrační foto | Foto: Deník/Eliška Stodolová

To tu ještě nebylo. Malá vesnička Brod u Stříbra nemá obyvatel mnoho, ale chlapi, co v ní žijí, mají pro strach uděláno a nápadů, jak dostat svoji vísku do povědomí široké veřejnosti ještě více. A jdou na to fikaně. Češi jsou přeci národ pivařů, takže se domácí milovníci zrzavého moku rozhodli, že pro širokou veřejnost uspořádají historicky první Brodské pivní slavnosti. V sobotu 18. května poteče tedy v Brodu u Stříbra pivo proudem.

„V nabídce by mělo být devět druhů piva, převážně z malých pivovarů z našeho kraje. A protože co pivař, to jiná chuť, bude se hlasovat o nejlepší pivo,“ řekl Deníku jeden z hlavní pořadatelů Tomáš Stránský. Připraveno je několik soutěží a to nejen pro chlapy, ale i pro ženské návštěvnice. „Však ony si baby také rády dají nějaký ten žejdlík,“ směje se Tomáš. Přestože se říká, že hlad je převlečená žízeň, pořadatelé myslí na všechno a přichystáno je i bohaté občerstvení.

První půllitr by se měl začít čepovat v 15 hodin, od 18 hodiny se rozjede večerní hudební program. „Pozvali jsme tři kapely. Na své si přijdou vyznavači rocku, metalu a bigbeatu. Aby se trochu více otrkala, zahraje dětská kapela Eclipse, po ní to rozjede Exitus a na závěr to rozbalí skupina ze Stříbra s příznačným názvem Pivo zdarma,“ uvedl dále Tomáš Stránský. Ten také vzkazuje, že zatímco Pivo zdarma bude hrát pro hosty zcela zdarma, ani ceny čepovaných piv nebudou horentní. „Dorazte se pobavit, opravdu nám příprava dala dost práce. Rádi bychom v naší malé vesničce rozběhli novou tradici, která se v budoucnu stane věhlasnou v celém regionu,“ zve závěrem Tomáš Stránský. Vstupné do prostoru za Brodskou hospůdkou je dobrovolné.