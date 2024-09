Před stříbrskou základní školou v Gagarinově ulici už v půl osmé ráno postávají hloučky dětí i rodičů, držících za ruku své budoucí prvňáčky. Je 2. září, první den nového školního roku a pro šedesát dětí usedajících zde poprvé v životě do školních lavic, je to den výjimečný. Stejně tak pro ředitele školy Matěje Brzicu. Do funkce nastoupil 1. srpna, tedy teprve před měsícem, a zároveň se tím stal i nejmladším ředitelem základní školy v republice. Je mu teprve 24 let.

„Nervózní nejsem, protože trémou moc netrpím. Převládá spíš pocit radosti, že se škola konečně zaplní dětmi. Celý měsíc, co jsme sem chodili připravovat a zdobit třídy a organizačně zabezpečovat start nového školního roku, to tu bylo takové neveselé. Děti konečně dodají škole tu správnou atmosféru,“ říká mladý ředitel.

Před školou zatím trpělivě čekají na otevření tříd rodiče se svými dětmi, ty nejmladší mají v rukou bonboniéry a květiny pro své paní učitelky. „Naše dcera se těšila do školy moc. Má tu už svoji starší sestřičku, která půjde do třetí třídy,“ říká její maminka Hana Kokošková. Podle ní škola prvňáčkům i hodně pomohla s nákupem školních potřeb. „Dostali jsme skoro všechno, co budeme potřebovat. Ale stejně jsme utratili kolem pěti tisíc za další věci, jen aktovka stála tři tisíce,“ směje se maminka.

Pomoc prvňáčkům potvrzuje i ředitel Brzica. „Jsou to všechno věci, co se jim budou hodit do školního života. Psací potřeby, sešity, lepidla další drobnosti. Každý prvňáček tak od nás dostane balíček v ceně 500 korun, takže školu to stojí celkem 30 tisíc korun. Ale drobné dárky dnes dostanou prvňáčci i od starosty města," uvedl nový ředitel.

Sám si na svůj první školní den ještě také pamatuje. „Jsem sice stříbrský rodák, ale nechodil jsem přímo do této školy, ale do školy v Mánesově ulici. Občas doma narazím ještě na fotografie, když nás tehdy přišli do třídy fotit. A měl jsem tehdy paní učitelku Bouchovou, rád na to vzpomínám,“ usmívá se Matěj Brzica.

Do jeho školy letos nastupuje přesně šedesát prvňáků, kteří budou rozděleni do tří tříd po dvaceti žácích. Zároveň hned se začátkem školního roku připravil i některé novinky, které představil už komisi při výběrovém řízení. „Spouštíme výuku některých předmětů v anglickém jazyce a rádi bychom se vrátili i k tradici vícedenních akcí a kurzů, kdy chceme každé třídě na 2. stupni nabídnout jiný kurz, například turistický nebo seznamovací,“ dodává ředitel.

Ten prvňáčky osobně přivítal v jejich třídách a společně se starostou města Martinem Záhořem jim popřál hodně štěstí a radosti ve školním životě. Zhruba po hodině a půl škola opět osiřela a naopak se dětmi a jejich rodiči zaplnily všechny cukrárny ve městě. Ale jen pro dnešek. Opravdový školní rok se všemi povinnostmi začne dětem už zítra.