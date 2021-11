Současné vedení obce razí trend konání veškerých obecních akcí spíše v neupjatém, neformálním, ale o to více přátelském duchu. Podobně byla pojata i tato akce. Pro rodiče s dětmi bylo připraveno občerstvení, panovala přátelská atmosféra, při které se plánovaly další společné akce. Na vítání byla pozvaná fotografka, která děti i rodiče vyfotila.

Všechny děti závěrem obdržely pamětní minci Prostiboře, drobné upomínkové předměty a z celého slavnostního odpoledne dostanou následně vyrobenou fotoknihu, která jim bude historicky první obecní vítání, kterého byly svědky, navždy připomínat.

Přivítat své nejmenší má ve zvyku většina měst a obcí v republice. Proto vedení obce záleželo na tom, aby se i v Prostiboři stalo toto tradicí. Usilovalo o to již v loňském roce, kdy vše zastavila koronavirová pandemie a plánovaná akce byla nakonec zrušena. Letos si po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí všichni příchozí před vstupem udělali samotest.

Starostka obce Barbora Nováková by ráda v návaznosti na společné uvedení občánků do života obce chtěla organizovat pravidelná sousedská posezení, kde by se rodiče nejmenších se svými ratolestmi mohli blíže seznámit, popovídat si, vyměnit zkušenosti či zkusit společně cokoliv upéct, uvařit, vyrobit. „Možná to zní příliš pateticky, ale ráda bych, aby se celkově zlepšovaly mezilidské vztahy a to bez vzájemného poznání prostě nejde. Jsme malá obec, měli bychom tu všichni držet za jeden provaz, jen tak se zde bude lépe žít jak nám dospělým, tak právě našim dětem “ vysvětlila svoje představy starostka.