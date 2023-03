Svoji prvotinu Beze jména vydala Markéta Čepičanová z Kladrub ve svých 15 letech. K sepsání využila dobu při lockdownu, když byla ještě na základní škole. S přestupem na střední, kde studuje cestovní ruch, ubylo volného času, ale myšlenky na další knihu již v hlavě spřádá.

Autorské čtení a křest knihy se konalo v Městské knihovně ve Stříbře. | Foto: Eva Čepičanová

Co tě přivedlo na myšlenku začít psát příběhy a pak i knihu?

Znáte ten pocit, když se probudíte uprostřed zajímavého snu a nevíte, jak skončil? A byl to fakt super sen a vy se nemůžete zbavit dojmu, že to takhle divně nemohlo skončit a prostě tohle by chtělo nějak dokončit, to musí nějak dopadnout? Jenomže i když znovu usnete, už se ten sen nevrátí. A tak jsem si řekla, že si ho prostě dovymyslím podle sebe. Nápad jsem měla téměř okamžitě. A ono to šlo. Do školy jsme tehdy kvůli koronaviru nechodili, učení jsem zvládala. Takže zbytek času jsem strávila u notebooku a fantazírovala a psala a psala.

A psala jsi již dříve?

Psaní mě baví od doby, co jsem se naučila první písmenka. A rozvinout fantazii umím skvěle (smích). Takže jsem si psala do šuplíku. Vždycky když jsem si něco přečetla nebo jsem viděla pěkný film, došlo mi, že přemýšlím o vedlejších postavách, které se ve filmu jen mihnou. A tak jsem si v duchu rozvíjela jejich příběhy. A pak jsem narazila na platformu WATTPAD, která je zaměřená na čtení příběhů online, kam můžete napsat něco i vy. Byly tam zrovna příběhy Harryho Pottera, tak jsem tam zkusila rozepsat svoje představy a vize. A ono to mělo spoustu kladných ohlasů.

V tu dobu přišel ten sen, kterého ses nechtěla pustit a z něhož vzešla kniha?

Ano, zdálo se mi o dívce, která nějakým záhadným způsobem zemřela a přišla do předpeklí, kde se sčítají hříchy. Do místa, kde se má rozhodnout, jestli projde pekelnou branou, anebo jestli půjde do nebe. Jenomže tam o ní nebyl žádný záznam. Jako by neexistovala, takže nevěděla, kam patří. A pak najednou někde něco bouchlo, otevřela jsem oči… a bylo po snu. Jenomže hned v tu chvíli už jsem věděla, jak by mohla nalézt svoji identitu, a tak jsem se rozhodla to dát ne na papír, ale do počítače.

A jak se to sešlo, že ses rozhodla vydat příběh knižně?

Když jsem vše dopsala, rozhodla jsem se, že svoje dílko dám přečíst našemu třídnímu Petru Kindelmannovi. Mamka udělala korekce a pak jsme to doma vytiskly na papír, daly jsme to do rychlovazače a já to odnesla do školy.

Do rozhovoru vstupuje maminka Eva: Hrozně dlouho se nic nedělo, už jsme byly nervózní. A pak se pan učitel ozval s tím, že už četl spoustu podobných děl od svých žáků a že se mu do čtení z časových důvodů vůbec nechtělo, protože to byly vždycky písmenka o zamilovanosti a pubertální výjevy. Nakonec se ze slušnosti přemohl a knihu prý doslova zhltnul jedním dechem. A protože pan Kindelmann svými žáky žije a snaží se jim pomáhat, jak může, obratem nás kontaktoval, že tento příběh by si zasloužil zveřejnění, a hned aktivně domluvil čtení ve stříbrské knihovně.

Co bylo dál?

Tak měla jsem obrovskou radost, dodalo mi to sebevědomí a s mamkou jsme se rozhodly, že příběh vydáme knižně. Přišlo nám hloupé přijít na autorské čtení s rychlovazačem. Sama jsem si ilustrovala obal a nechaly jsme udělat prvních pár výtisků. Ale po těch se zaprášilo, a protože jsem chtěla také při odchodu ze základky podarovat učitele, nechaly jsme udělat dotisk a od té doby ještě dvakrát. Ale je pravda, že tiskneme knihu jen po desítkách kusů.

Jaká byla reakce posluchačů na autorském čtení a co vůbec na tvůj úspěch spolužáci?

Maminka Eva: Byla smutná a zklamaná, spolužačky jí slíbily, že dorazí, ale do jedné se na ni vykašlaly.

Markéta: No jak říká mamka, zazdily mne, ale to už bylo cítit ve třídě. Ale pak jsem zažila šok a byla jsem šťastná, protože do knihovny dorazili kluci ze třídy a po akci si někteří moji knížku koupili, a navíc mi vlastně všichni řekli, že to bylo moc a moc pěkné, že si to užili. Pochvalu a kladné ohlasy jsem slyšela i od dalších lidí, co tam byli.

Maminka Eva: Já vím, že to bude znít jako chlubení, ale knížku si zakoupilo i několik mých kolegyň z práce, jiné si ji zapůjčily a všechny se shodly, že tak strhující a napínavé čtení by od patnáctileté holky nikdy nečekaly.

A kde je možno tvoji knihu zakoupit?

Pokud by o ni někdo opravdu stál, ať mi napíše na messenger, mám facebookový profil normálně pod svým jménem, a domluvíme se.

Další kniha bude kdy?

V současné době jsem se konečně nějak srovnala s přechodem ze základky na střední školu. A tak už zase mám více času a můžu si jen tak bloumat ve svých představách a myšlenkách. A když mne něco zaujme, tak si sepisuji drobné příběhy, dělám poznámky. A hrozně se těším, až budu v létě chodit na brigádu do našeho krásného benediktinského kláštera, který tady v Kladrubech máme. Budu tam dělat průvodkyni, tak se už nyní učím texty a přitom mě napadá taky spousta věcí. A myslím, že až na mne přímo pak dýchne kouzlo tamních míst, tak přijde správný čas na druhou knihu.