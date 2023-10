Příběh sestřeleného pilota pokračuje až do dnešních dnů a po desetiletích získává jasnější obrysy. Na místě tragické události u Nového Sedliště se totiž na den přesně po šedesáti letech setkali i jeho dva synové. V roce 1963 jim bylo šest a jeden rok. K pomníčku přinesli i fotografii svého tatínka. Popis tragické události se dověděli i díky Tachovskému deníku.

Setkání u pomníčku nedaleko Nového Sedliště. Vlevo Johann Nusser, nejstarší pilotův syn, vpravo Karl Nusser, nejmladší syn. Uprostřed badatel Jan Šrotýř, který pátral po příběhu pilota Georga Nussera. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Příběh se smutným koncem se začíná psát roku 1963. Byl krásný slunečný říjnový den. Novopečený sportovní pilot Georg Nusser z bavorského městečka Geiselhöring získal leteckou licenci a tak 3. října usedá do kokpitu Cessny L-19. Uvnitř letadla je Georg Nusser sám, a na letišti Bruck startuje ke svému prvnímu samostatnému letu. Netuší, že jeho první let bude také posledním, a tragicky zahyne nad západním územím Československa, když ho sestřelí stíhací letoun MIG19S.

Zmapovat běh popisovaných událostí se už před deseti lety pokusil Jan Šrotýř se svými přáteli a tehdy spolu s Milanem Dulovcem postavili pomník u místa pádu letadla. Právě sem 3. října, tedy po šedesáti letech od sestřelení, dorazili uctít památku svého tatínka i dva jeho synové Johann a Karl. Když jim táta zemřel, bylo jim šest a jeden rok.

Setkání u pomníčku nedaleko Nového Sedliště.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal „Byly jsme malé děti, a maminka nám v dětství o té události nikdy nevyprávěla. Ani v pozůstalosti jsme nenašli nic vysvětlujícího. Otec byl mlynář a obchodoval s obilím, ale jakmile se stala ta událost, tak se maminka s námi dětmi odstěhovala do Regensburgu,“ říká nejstarší syn Johann. Spolu s manželkou u pomníčku zasadili růži a s bratrem přidali i květiny.

Nerozumím ani slovo

Podle Johanna Nussera to byl tatínkův první samostatný let a zřejmě zabloudil na území Československa a zazmatkoval. „Poslední hlášení, které jsme zjistili, byla komunikace vysílačkou s českými orgány. Stěžoval si, že nerozumí ani slovo a vůbec neví, co po něm chtějí.“

Janu Šrotýřovi se podařilo zjistit, že vzdušný prostor tehdejšího Československa pilot s Cessnou narušil v 16.35 hodin poblíž Nemanic. Vlet zaznamenal přístroj protivzdušné obrany státu ve výšce 2000 metrů v 16.36 hodin. „Cessna letěla nad Nemanickem přes hřeben Českého lesa, po pravém křídle mohl pilot vidět Čerchov, míjel Lysou horu. Proletěl pouhé dva kilometry od pozorovatelny Pohraniční stráže na Starém Herštejně, hlídka jej ale neviděla. Letadlo pokračovalo nad Horu svatého Václava, v 16.38 hodin proletělo nad Mutěnínem, o pár minut později se dostal nad Tachovsko,“ popisuje Šrotýř.

Zvedají se stíhačky z Líní, Budějovic i Žatce

Ten den sloužil na základně Dobřany, vojenském letišti Plzeň-Líně, stíhací pilot kapitán Jan Foks. Pilotoval nadzvukový stíhací letoun MIG-19S, který disponoval třemi kanóny ráže 23mm a dvěma raketnicemi ráže 57mm. „Tento letoun, pilotován kapitánem Foksem, odstartoval z letiště Líně na základě poplachu protivzdušné obrany o narušení území ČSSR,“ popisuje dále badatel s tím, že rozkaz zničit cíl vydal podplukovník Marušák, náčelník štábu 7. armády PVOS. Současně s devatenáctkou z Líní vystartovala na podporu další dvě letadla. Z Českých Budějovic MIG-15 s úkolem přehradit cestu narušiteli z jižního směru. Ze Žatce MIG-19PM s úkolem hlídat severní směr na Karlovy Vary. „Tento letoun se podle očitých svědků přidal k plzeňské stíhačce s kapitánem Foksem a nad Novým Sedlištěm spolupracoval na útoku na Cessnu." V 16.52 hodin propásl Nusser poslední šanci se zachránit. Byl nad Židovskou strání, jen osm kilometrů od hranic. O čtyři minuty později byl sestřelen mezi Labutí a Novým Sedlištěm.

Právě tento příběh německého pilota si u pomníčku připomněli badatelé, a hlavně dva synové, jejichž otec zahynul při svém prvním samostatném letu. Součástí pomníčku je i kovový prostřílený díl z letadla. „Ovšem je to plechová část z letadla MIG, kterou jsem získal výměnou za barvy od sběratele letecké techniky ze Zruče u Plzně. Prostřílet jsem to nechal policií na střelnici, aby díl vypadal autenticky,“ usmívá se Šrotýř a ukazuje na kus letadla.

Synové zmiňovaného pilota dorazili na Tachovsko i díky článku v Tachovském deníku uveřejněném už před deseti lety. V Německu je totiž oslovili z univerzity v Berlíně, která mimo jiné zkoumá i incidenty v českoněmeckém pohraničí. Sdělili, že u Nového Sedliště je pomníček a že k události vyšel článek v novinách. Pan Johann pak hledáním na internetu článek v Deníku našel a také sdělení o pomníčku s uvedením jména Milana Dulovce. „Spojili jsme se spolu telefonicky a zorganizovali dnešní setkání,“ vysvětluje Milan Dulovec, spolutvůrce pomníčku.

Původní článek v Tachovském deníku

Nad Novým Sedlištěm bylo sestřeleno letadlo. Tragédie má nový pomník

I nadále ale zůstává záhadou, proč pilot kroužil nad pečlivě střeženým příhraničním prostorem tehdejšího Československa. „Táta mohl být zmatený, možná i podcenil nebezpečí, které mu hrozilo. Nad Československo se jistě dostal omylem. Jak to ale ve skutečnosti vše bylo, se už asi nikdy nedovíme. Byl to jeho první let…“ krčí rameny u pomníku syn Johann.