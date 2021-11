Zatímco v minulých týdnech se v kraji testovalo ve školách v Plzni, na Domažlicku, Klatovsku a Rokycansku, v pondělí museli testy provést na všech školách v zemi. Plošné testování se uskuteční také příští pondělí.

Ačkoliv všechny pondělní testy ve škole v Mánesově ulici ve Stříbře byly negativní, tři třídy této školy jsou částečně v karanténě. "V okamžiku, kdy by se objevil při tomto plošném testování pozitivní test, dítě odejde do izolační místnosti a zavoláme rodičům," uvedl ředitel školy Miroslav Fikrle.

Pokud by pozitivitu potvrdil i následný PCR test, třída by musela jít do karantény. Karanténa ale neznamená, že třída je prázdná a děti jsou na distanční výuce. "Žáci, kteří nejsou očkovaní, ale nebyli dva dny před testy ve škole, mohou do školy. Očkovaní také mohou do školy. A neočkovaní, kteří byli dva dny před covidovými příznaky dotyčného s ním v kontaktu, musí zůstat v karanténě," vysvětlil ředitel. Po pěti dnech pak absolvují děti v karanténě PCR test a v případě jeho negativity se mohou do školy vrátit.