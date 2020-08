Jak se doslova vyjádřil jeden z pořadatelů Martin Mahdal, první ročník byl celkově povedený. „I když návštěvnost byla spíše průměrná, vzhledem k množství okolních kulturních akcí, horkého počasí a aktuální situaci okolo koronaviru. Přesto jsme rádi, že se vyšplhala na několik stovek účastníků,“ uvedl Mahdal, který si zároveň pochvaluje spolupráci celého organizátorského týmu. „Na tom celá akce v podstatě stojí a padá.“

Velkou výzvou a zároveň zajímavým kontrastem bylo podle jeho slov zajistit bezpečnost a rozdělení koupajících se batolat a o deset metrů dál u pódia skandujících metalových fanoušků.

„Všechny kapely si chválily zázemí, kde měly k dispozici ve velkém stanu vlastní pohovky, lednice s nápoji a občerstvení dle jejich technických požadavků. Například jedna z hlavních kapel stihla zpracovat i tři lahve kvalitní whisky před vystoupením,“ doplnil Mahdal.

Festival se konal v tropickém více než třicetistupňovém vedru, naštěstí se účastníci mohli v areálu uchýlit na několik stinných míst. „Také zde byla speciální průchozí brána s vodní mlhou, kde se fanoušci pravidelně během akce osvěžovali,“ doplnil další z organizátorů, Václav Packan.

Do budoucna chtějí pořadatelé zachovat rodinnou atmosféru festivalu s maximální kapacitou do 1200 návštěvníků. „Už nyní pracujeme na druhém ročníku, kde se představí více zahraničních a něčím výjimečných kapel,“ uvedl dále s tím, že nedávno zrekonstruovaný areál je ideálním místem pro akce tohoto typu. Za úvahu by podle jeho slov stálo vybudovat větší stálé venkovní pódium. „Velký dík patří všem, kteří nám s festivalem od začátku pomáhali, od bedňáků, stánkařů, zvukařů, osvětlovačů, přes odbor kultury města a samotné město Planá až po všechny sponzory a mediální partnery v čele s Tachovským deníkem. Bez celého tohoto týmu nelze festival uspořádat,“ uvedl závěrem Packan.

Poklona nejen publika, které vytvořilo působivou atmosféru, ale i pořadatelů patří rovněž kapelám. Těch se představilo sedm – Five Apes, Middledark, Nocturnal Pestilence, Unborn Suffer, Fleshless, Malignant Tumour a Silent Stream Of Godless Elegy. „Děkujeme všem kapelám. Některé jely až z druhého konce republiky. Ale zvláštní poděkování patří kapele Unborn Suffer, která jela kvůli vystoupení 11 hodin a celkem 1600 km až z Polska, jen proto, aby zahrála v Plané,“ vyjádřil se Mahdal.