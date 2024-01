Přestože venku mrholilo a bylo nevlídno, prvňáčci ze Základní školy Mánesova ve Stříbře svítili do jednoho jako sluníčka. V sále městského muzea si totiž převzali z rukou svých třídních učitelek Šárky Oberajtrové, Pavlíny Kašíkové a Jiřiny Svobodové svá první vysvědčení, a byla to radost pohledět.

Předávání vysvědčení 1B. ZŠ Mánesova | Video: Deník/Monika Šavlová

Ceremoniál se konal hned na třikrát neboť základní škola Mánesova ve Stříbře má tři třídy prvňáků. Úvodního slova se pokaždé ujal Miroslav Fikrle, ředitel školy. „Moc jste se za ten první půlrok počítat nenaučili,“ vtipně žáčky poškádlil. „Do jedné maximálně do dvou,“ narážel s úsměvem na celou řadu jedniček na vysvědčeních, kde se jen výjimečně sem tam objevila dvojka. Společně s dětmi dostali svá vysvědčení také rodiče, kde je děti oznámkovaly například za pomoc s domácími úkoly, ale také za přípravu svačinek.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Každá ze tří tříd připravila pro rodiče a prarodiče krátké vystoupení, které bylo většinou tematicky vedené k tomu, aby děti ukázaly, co se za první půlrok ve škole naučily. 1.C neváhala do jedné písničky vtáhnout i přítomné rodiče, kteří se s chutí přidali a tleskali a plácali rukama do rytmu předcvičujících dětí. Žáčci všech tříd spolu s vysvědčením dostali na památku ještě přívěsky na krk, těm z 1.C je připnula asistentka Monika Artimová. Děvčátka se tak radovala z andílků, kluci z kominíčků.

„Mám samé jedničky,“ radovala se Hanička Šrámková z 1.B. „A už píšu perem do písanky. Baví mi výtvarná výchova a tělocvik,“ vychrlila jedním dechem. „Bohužel stejně jako v ostatních třídách, i u nás je několik dětí nemocných, z 18-ti si převzalo vysvědčení jen 14,“ shrnula slavnostní ceremoniál Jiřina Svobodová, třídní 1.C.