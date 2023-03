Fanoušci motokrosu jásají. Motokrosová sezona začala. V sobotu se jel v Merklíně první závod seriálu Motul MX Racing 2023 - Středočeský přebor.

V Merklíně v sobotu začal MOTUL MX RACONG 2023. | Video: Deník/Monika Šavlová

Na startovní listinu se zapsalo 160 jezdců v kategoriích Hobby MX1 a Hobby MX2, Veterán, 65/85 ccm a MX1 a MX2. Závody kousek za hranicí okresu si nenechali ujít ani jezdci z Tachovska. „Veteránů se přihlásilo tolik, že pojedou ve dvou rozjížďkách. Oproti tomu jezdce třídy MX1 a MX2 jsme spojili , pojedou se obě třídy společně,“ zveřejnil rozhodnutí ředitel závodu Werna Kříž.

I přes větrné počasí s občasným deštíkem dorazilo k trati kolem 700 diváků, kteří hnali své favority do výkonu. V obou rozjížďkách hobíků si jezdci nic nedarovali a lítali po trati jak o život. Podobně tomu bylo i ve třídě 65/85 ccm, kde si to s mladými kluky rozdalo i několik děvčat a holky si vůbec nevedly špatně. Ve třídě 65 ccm skončil kladrubský David Hroch#12 celkově třetí. Rozdělení veteránů přineslo dvě rozjížďky, v první se na trati proháněli jezdci Veterán 40, v druhé pak Veterán 50+ 60. Právě ze třídy Veterán 60 si domů odvážel na svojí Hondě letošní první pohárek Pavel Nový#161 z Kladrub.

Jak už to tak v motokrosu chodí, největší zájem fanoušků patřil klasicky oběma jízdám spojených tříd MX1 a MX2. Do Merklína kromě republikového jezdce Weschty dorazili i další jezdci známí ze seriálu MMČR Jakub Mencl a František Smola, takže bylo jasné, že bude nač se dívat. A skutečně bylo. V první jízdě si chvíli na jízdu na čele užíval Franta Smola, ale Ruda Weschta se mu na záda dlouho díval nemínil a po pár kolech se ujal vedení, které už do konce nepustil. Smolova 201 na zádech se nejspíš nelíbila ani Kubovi Menclovi, a tak po Frantovi šel a nakonec se mu ho úzké rychlé trati podařilo předjet a druhé místo si udržel. V druhé jízdě měl Weschta drobný pád v zatáčce, takže se musel spokojit s druhou pozicí. I ta mu stačila na celkové první místo na bedně. „Hele Rudo, jak při prvních závodech, tak po celou sezonu,“ gratulovali své oblíbené sedmatřicítce fanoušci. „No uvidíme,“ brzdil jejich nadšení s úsměvem Weschta. Smůlu měl v druhé jízdě Dominik Kučeřík #537, který musel pro zranění odstoupit.

Přestože závody byly skvěle připravené, přítomní zdravotníci se nenudili. Dva po zimě nejspíš značně natěšení jezdci nezvládli svá řídítka a byly z toho na pohled ošklivé pády. „Naštěstí žádné zlomeniny, ale oba museli být transportováni k ošetření kvůli podezření z otřesu mozku,“ řekl Deníku sportovní komisař Petr Lihl.

Sportovní akci komentovala známá dvojice ze Stříbra Petr Maršálek a Míra Šimek. která diváky bavila po celé odpoledne svými vyhlášenými komentátorskými glosy.

Vyzdvihnout je třeba i skvěle přichystané zázemí pro fanoušky. Několik stánků s občerstvením nabízelo dostatečné množství jídla i pití bez dlouhých front.

Celkové pořadí

HOBBY MX1: 1. Petr BERDYCH, 2. Michal ŠTOCHL, 3. Pavel NÖLDNER

HOBBY MX2: 1. David EXENSCHLÄGER, 2.Dominik RÝDL, 3. Alina BARTHEL

65 ccm: 1. Ondřej DRÁŽSKÝ, 2. Matyáš MALÍK, 3. David HROCH

85 ccm: 1. Stanislav POJAR, 2. Adam HRUŠKA, 3. Tadeáš BUBENÍK

Veterán 40: 1. Adolf STRAKA, 2. Jindřich Sedlák, 3. Roman SKALKA

Veterán 50: 1.Adolf STRAKA, 2. Miroslav KURKA, 3. Rostislav HLAVÁČEK

Veterán 60: 1. Pavel NOVÝ, 2. Ladislav SMOLÍK, 3. Miroslav BUREŠ

MX1 LIC: 1. Rudolf WESCHTA, 2. František SMOLA, 3. Jakub MENCL

MX1: 1. Jakub ZELINKA, 2. Matěj MACHÁČEK, 3. Josef ZEITHAMER

MX2 LIC: 1. Maxmilián HARTL, 2. Václav JANOUT, 3. Jaroslav STRNAD

MX2: 1. David VOJTÍK, 2. Zdeněk VITNER, 3. Tomáš VITNER