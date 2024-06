Kříženci, ale i buldočci, yorkšírci, border kolie a další pejsci, celkem hned jednatřicet čtyřnohých závodníků se svými dospělými i dětskými majiteli, předvedlo své dovednosti na prvním ročníku Voříškiády, která se konala v sobotu 22. června v Kladrubech na hřišti.

Voříškiáda v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Co všechno umí, jak reagují na povely svých páníčků, ale i jak dokážou právě své páníčky překvapit, předvedli při sobotní Voříškiádě pejsci nejrůznějších ras. A byla radost čtyřnohé závodníky sledovat. Před porotu nastupovali postupně a ta následně posuzovala a hodnotila vzhled a chování psa, souhru s páníčkem, dále pak triky a dovednosti, překážkovou dráhu na čas a přivolání psa. Zatímco některým pejskům se před porotou předvádět psí kusy nechtělo, jiní nadšeně tančili společně se svými majiteli, váleli sudy, aportovali anebo jen s chutí vyskočili páníčkům a paničkám do náručí. „No my toho moc neumíme, ale co dokážeme skvěle, je sežrat hrnec guláše za tři minuty,“ rozesmála porotce majitelka obrovského černého chlupáče. Překvapivě navíc kdo čekal, že při takovém množství štěkálků v jednom prostoru nebude v průběhu akce slyšet vlastního slova, ten se spletl. Pejsci do jednoho předvedli slušné vychování a své zážitky a pozdravy v podobě psího štěkotu si zanechali pro pozdější chvíle. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií: pejsci s výškou do 40 cm kohoutkové výšky (s papíry i bez), psi vyšší 40 centimetrů (s papíry i bez) a děti do 15 let bez rozdílu velikosti psa.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Součástí odpoledne byla ukázka agility, kdy střídavě Adéla a Jany Kožnarovy proběhly se svými fenkami připravenou závodní trať. U jednotlivých překážek pak podaly podrobnější výklad, takže se diváci dozvěděli, že pokud se pejskovi nepodaří z jakékoliv důvodu proběhnout slalom celý, musí ho opakovat tak dlouho, až bude vše v pořádku a on si zapamatuje, jak to má být správně. Dále se přihlížející dozvěděli i to, že přeběhnutí přes houpačku má také svá jasná pravidla, a nebyly to zdaleka jediné informace, které diváci v průběhu akce získali.

„Myslím, že se nám Voříškiáda povedla. Máme samé kladné ohlasy a už i počet 31 závodníků byl při prvním ročníku obrovským úspěchem. Potěšilo nás i to, že mezi závodníky bylo i 11 dětí, kteří se nestyděli se svými chlupatými kamarády před porotu předstoupit,“ uvedla za pořádající AgDogs Rebel Jana Kožnarová. „Určitě bychom v příštím roce chtěli uspořádat další ročník,“ dodala. „Navíc nás potěšila i skutečnost, že návštěvníci byli štědří u stánku psího útulku Tlapky v naději a přispěli jak dobrovolnou částkou, tak nákupem výrobků na jeho chod,“ raduje se pejskařka, která také projevila radost z toho, že celou akci podpořil i Plzeňský kraj. I díky této podpoře si mohli pejskaři odnést spoustu hodnotných cen.

„Byla to povedená akce, bylo fajn pozorovat, co který ze psů ukáže. Nejvíce mě však nadchla ukázka agility. Malá Heflinka byla neuvěřitelně rychlá a byla radost na nic koukat,“ zhodnotila odpoledne jedna z divaček Lucie Šimo.

Výsledky:

Fešák: do 40 cm - Renáta Kokošková a James, nad 40 cm - Lenka Kalousová a Bubbo, děti - Anička Otavová a Bára

Triky : do 40 cm - Ivana Šťastná a Molly, nad 40 cm - Jana Kalinová a Mája, děti - Alena Šťastná a Maggie

Přivolání: do 40 cm - Ivana Šťastná a Molly, nad 40 cm - Lucie Weberová a Lassi, děti - Viktorie Houdková a Brita

Překážková dráha : do 40 cm - Vlad'ka Fürstová a Falco, nad 40 cm - Dana Tázlerová a Honzík,

děti - Kryštof Šrámek a Binan

Cenu diváků získal malý Tomáš Jáša a Zulu, kdy Zulu společně s Tomášem Jášou starším tvoří vyhlášenou úspěšnou dvojici v canicrossu.