Dvouletý kříženec německého ovčáka s husky Bak se v péči pracovníků psího útulku u Šmudliny ocitl za svůj krátký život již podruhé. Když už se zdálo, že se malému štěněti začíná blýskat na lepší časy a zabydlel se s páníčkem v rodinném domku, dostal se majitel do problémů a dům musel prodat. A Bak tak ztratil nejen střechu nad hlavou, ale i páníčka.

„Ten měl v sobě naštěstí tolik zodpovědnosti, že pejska nenechal kdesi bezprizorního, ale raději ho dovedl zpět do útulku s tím, že sám bude doufat, že tenhle přátelský, chytrý, citlivý, vnímavý, mazlivý a hravý psí kluk najde brzo novou rodinu,“ kvituje postup provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

„Baka nemáme úplně přímo v útulku, je v dočasné péči u jedné naší dočaskářky. Byli bychom moc rádi, kdyby se ho co nejdříve ujala nějaká aktivní rodina s domečkem a zahrádkou,“ vysvětluje dále Jägerová. Pejsek je zvyklý na pobyt venku a zateplenou boudu. Bak je ideální parťák na túry, běh a výlety do přírody. Bohužel nesnese jiné psy a zvířata. Má trable s projíždějícími auty, na které štěká. Hodí se tedy spíše na ves, do klidného prostředí mimo silniční provoz. Zvládá základní povely.

Bak je očkovaný, čipovaný, odparazitovaný. Je třeba při adopci počítat s adopčním poplatkem ve výši 2500 Kč. „Chcete-li nabídnout domov tomuto sympaťákovi, pište prosím své nabídky na mail naší skvělé kolegyně: l.dombrovska@gmail.com,“ vzkazuje zájemcům Gabriela Jägerová.