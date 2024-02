Provoz psího útulku U Šmudliny v Tachově něco stojí. Proto se provozovatelé všemožně snaží shánět peníze, jak jen to jde. Tentokrát je přichystán Kabelkový veletrh, kdy si můžete zakoupit kabelku za cenu, kterou si částečně sami určíte, a zároveň tak podpoříte zvířátka, která v útulku žijí.

Kabelkový veletrh. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Brhel

V sobotu 17. února budou pro zájemce vystaveny desítky kabelek v Pop Art music café na náměstí Republiky v Tachově. „U každé bude napsána minimální cena, která je téměř symbolická, a je na každém, kolik peněz při koupi přidá na chod našeho útulku,“ vysvětluje Gabriela Jägerová, provozovatelka útulku a zároveň iniciátorka akce. „K prodeji budou kabelky vhodné k různým příležitostem. Nové i použité. Obyčejné i značkové. Malé i velké. Jistě si vybere každá žena,“ láká Gabriela Jägerová. Ta věří, že každá z nabízených kabelek najde svoji novou majitelku. „Krásná kabelka udělá přeci radost každé z nás a potěší o to více, když peníze za ni jdou na dobrou věc,“ usmívá se provozovatelka útulku.

Psí útulek U Šmudliny pomáhá i psům, kteří mají své páníčky

Ten jen za uplynulý rok pomohl 144 zvířatům. V letošním roce by pracovníci rádi pohnuli se stavbou provozní budovy, která by jim usnadnila práci, a navíc by poskytla zázemí i opuštěným kočkám, které doposud žijí v dočasné péči právě u dobrovolnic z útulku. V plánu mají z peněz, které se jim podařilo zatím sehnat, v letošním roce zajistit rozvody elektřiny, vodoinstalatérské a topenářské práce, osazení oken a dveří.

Akce se koná od 10 do 15 hodin, v cukrárně je možno zároveň posedět při kávě a nějaké sladkosti.