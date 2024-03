V psím útulku U Šmudliny v Tachově se radují, provozní budova, kterou už roky budují, má konečně osazená okna a dveře.

Provozní budova, kterou v útulku roky postupně budují, je zase o krok blíže k dostavbě. Konečně má okna a dveře. | Foto: Gabriela Jägerová

Radost, až s jim v první chvíli hrnuly slzičky do očí, mají pracovníci tachovského psího útulku U Šmudliny v čele s Gabrielou Jägerovou. Provozní budova, kterou se již roky snaží dostavět, má konečně okna a dveře. Šmudlina je tak opět o krok blíže ke splnění svého snu, který usnadní práci lidem a zpříjemní pobyt zvířatům.

„Další velká etapa ve výstavbě je hotová,“ raduje se provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Zadařilo se konečně zabudovat okna a dveře. Díky veřejné sbírce, která byla vypsána na konci uplynulého roku a na níž lidé poslali neuvěřitelných milion sto tisíc korun bude možno pokračovat v rozvodech vodoinstalace, topení a elektřiny. „Hrozně si toho vážíme a podpora veřejnosti pro nás opravdu mnoho znamená,“ je si dobře vědoma situace Gabriela Jägerová. Ač je na budově znát odvedený velký kus práce, provozovatelka už se další etapy nemůže dočkat.

Tachovský útulek U Šmudliny se raduje. Kabelkový veletrh přinesl peníze

I přes velký pokrok v realizaci je zřejmé, že do dne, kdy se v budově rozjede provoz naplno, pracovníci zde budou mít celé zázemí včetně ošetřovny, a než zde ubytování najdou kočky, o které se dosud pracovníci útulku starají ve svých domovech, uplyne ještě mnoho času. „Covid poznamenal celou ekonomiku, takže náš rozpočet samozřejmě oproti původnímu stoupl, ale my sháníme peníze dál, jak jen to jde, aby stavba mohla pokračovat,“ nevzdávají se pracovníci útulku a chystají nové a nové prodejní či charitativní akce, z jejichž výtěžku budou ve stavbě pokračovat. Nejbližší akcí je Velikonoční neděle v útulku. Dne 31. března od 14 do 17 hodin. „Můžete si vyvenčit psa po zajímavé, velikonoční trase. Na ní naleznete otázky spojené s jarem a velikonočními zvyky,“ láká návštěvníky provozovatelka útulku. „Můžete jít jak s pejskem svým, tak s útulkovým anebo jen společně s rodinou. Start i cíl je v útulku. V cíli naleznete sladký poklad,“ líčí podrobnosti chystané akce.

V útulkovém stánku bude možno zakoupit drobné dárkové předměty, ale také také sazenice paprik tří barev, rajčat (velká i cherry), chilli paprik, cuket, okurek, bylinek do kuchyně i okrasné květiny.