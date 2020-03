Pořízení vycvičených služebních psů pro městskou policii zvažuje vedení města Stříbra. Zařazení psů by pomohlo vyřešit nedostatek strážníků, protože v takovém případě by tvořil hlídku pouze psovod se psem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Jak informovalo vedení města na facebookovém profilu, rada města uvažuje o nákupu dvou vycvičených psů. „Byly by tudíž dvě hlídky, vždy psovod a pes a městský policista by měl záznamové zařízení. Nemuseli by strážníci chodit ve dvou,“ informuje radnice.