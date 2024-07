Cena Srdce je oceněním profesionální práce, znalostí, spolehlivosti, dovedností, ale také dobré spolupráce s kolegy a především laskavého, ale profesionálního přístupu k pacientům. A tohle všechno je dnes již staniční sestře Marii vlastní. Cesta k zisku ocenění však byla dlouhá, a chvílemi i trnitá.

„Pocházím z Hošťky, ale vyrůstala jsem na Domažlicku. Kamarádila jsem se převážně s klukama. Byla jsem takový rebel v sukních,“ začíná vyprávění věčně usměvavá Marie Eidelpesová. „Ale měla jsem jasno, že jako první z rodiny chci získat maturitu. Chtěla jsem jít s kamarády na automechanika, vyučit se, udělat si pak nástavbu s maturitou a stát se tak trošku šéfovou v nějakém autoservisu,“ líčí se smíchem Marie. Jenomže její maminka s ní nadšení pro motorky, auta a další motorové věci nesdílela, a tak Marie v tu dobu s lehce pubertální lehkostí matce odpověděla, ať jí tedy vyplní přihlášku na nějakou školu sama, že je jí to jedno. A stalo se. Marie, která měla velmi dobrý průměr, takže nemusela absolvovat ani přijímací zkoušky, nastoupila na střední zdravotnickou školu do Domažlic, kde nakonec i zdárně odmaturovala.

„Táhlo mě to ale do Prahy, takže jsem si tam sehnala místo soukromé ošetřovatelky u jedné staré paní, která trpěla Alzheimerovou chorobou,“ popisuje svůj další život. To však byla práce krátkodobá a čerstvě vystudovaná sestřička se následně ucházela o práci v hořovické nemocnici. „Řekli mi, že sestru bez praxe nepotřebují,“ krčí rameny. A protože si o prázdninách při studiích přivydělávala v továrně nedaleko Hořovic, kde žila a pracovala její sestra, nastoupila do továrny, kde se vyráběly páčky do aut. „No, ale bylo to opravdu dobře placené,“ vzpomíná Marie Eidelpesová. V tu dobu otěhotněla a s rodinou se vrátila do Plané, kde žil její otec. „Jeho přítelkyně pracuje také jako zdravotní sestra a tak trochu rozhodila sítě a sehnala mi místo tady na Anně,“ pokračuje ve vzpomínkách.

close info Zdroj: Deník/Monika Šavlová zoom_in Marie Eidelpesová pracuje jako staniční sestra v Nemocnici následné péče Sv. Anna v Plané.

A pak už šla její pracovní kariéra zdravotní sestry jako na drátkách. V roce 2010 nastoupila sice jako sestra bez praxe, ale díky své poctivosti a snaze dělat práci dobře, si brzo doplnila potřebné kurzy a prošla dalšími vzdělávacími programy. „Tady bylo skvělé, že se mi věnovali intenzivně všichni kolegové a kolegyně, vše mi vysvětlili a v brzké době mě dovedli k samostatnosti. Mým vzorem se stala má bývalá staniční sestra,“ líčí dále sestřička Marie, která si uvědomila, že v rodinném prostředí plánské nemocnice se cítí jako ryba ve vodě a práce ji baví čím dál více. „Mám strašnou radost, když vidím, že se od nás pacienti vrací do normálního života a jsou soběstační. A vnímám také jako pozitivum, že když mají nějaký další zdravotní problém, vrací se opět k nám a setkáváme se jako staří známí. Oproti nemocnicím ve větších městech je to u nás na Svaté Anně prostě rodinné, komorní a to dělá hodně, aby Vás práce bavila.“ popisuje svoje pocity. „Dneska už vůbec nelituji, že o mém životě tak trochu rozhodla mamka,“ přiznává bez uzardění.

V roce 2015 se stala staniční sestrou a v průběhu své kariéry v nemocnici si odskočila ještě na jednu mateřskou dovolenou „No jestli jsem oblíbená? Který vedoucí je oblíbený. Občas prostě musím udělat i nepopulární rozhodnutí,“ je zaskočena otázkou Deníku. ,,Odpovědět by měli zaměstnanci a vedení nemocnice ne já. Za jedním si stojím, mám pod sebou skvělý tým sester, ošetřovatelů a sanitářů. Nejspíš i díky nim jsem byla navržena na ocenění,“ dodává rázně vzápětí. Pak koukne na hodinky a naznačí, že povídání je fajn, ale pacienti nepočkají a čas určený k setkání vypršel.

Následně, než se vrátí na své pracoviště, ale dodá, že cena, kterou získala, patří celé její rodině. „Poslední rok a půl, kdy se nám tu střídali lékaři, přišel nový primář a taky jsme přecházeli na nový systém administrativy, nebyl vůbec lehký. Domů jsem chodila často úplně vyčerpaná a myšlenkami stále v práci. Moje rodina stála a stojí pořád při mně. Takže ta cena je vlastně jejich, bez nich bych nebyla, čím jsem,“ usmála se naposledy a zmizela ve dveřích svého oddělení.