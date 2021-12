Myslíte, že opravdu nejmladší? Nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlel ani to nezkoumal. Ale možné to je. Já to vidím ze svého pohledu tak, že jsem přišel plný nadšení, nápadů, nový člověk dle mého názoru vždy přináší takový ten zdravý „drajv“. Jenomže na druhou stranu chybí zkušenosti. A ze začátku je to opravdu znát, to mohu potvrdit, zažil jsem to na vlastní kůži. Kolegové mne samozřejmě podpořili, radili jak mohli, ale něčím jsem se musel prokousat sám. Nastoupil jsem v polovině prosince 2013 a v tu dobu už hořely termíny třeba na plánování a zařizování tolik oblíbených městských slavností. Nebyly domluveny kapely, které by zahrály. A co si budeme povídat, bez těch to opravdu nejde. A sehnat slušnou kapelu půl roku dopředu je téměř nadlidský výkon. A já jich potřeboval několik. A to je jen jedno z mnoha, co na mne po nástupu čekalo a s čím jsem se musel poprat. O to více si vážím vstřícnosti, ale i trpělivosti pracovníků dalších institucí ve městě jako je Městské muzeum, ZUŠ či DDM, s nimiž spolupracujeme.

Nyní už jste ve funkci osm let, takže jistě můžete zhodnotit, jak se na začátku vaší profesní dráhy lišily vaše představy a vize od reálných možností?

Musel jsem se především ve všem zorientovat. Postupně jsem zjišťoval, co je možné ve Stříbře uskutečnit a co ne. Jaké mám rozpočtové možnosti. Taky jsem si musel srovnat v hlavě, že jsme sedmi, osmitisícové město a tudíž nemůžeme dělat ty samé akce jako ve větších městech. Víte, já z legrace říkám, že na fotbal a na kulturu je v Čechách každý expert, každý radí, co a jak by se mělo udělat. Jenomže lidé vůbec netuší, jaké cenové požadavky různí umělci mají, nedají si dohromady další souvislosti, na kterých bývá každá kulturní akce postavena. Je nám občas vytýkáno, že jsme líní. Musím tomu oponovat, nejsme líní, máme prostě omezené možnosti. Nemůžu pozvat dechovou kapelu za velké peníze, když vím, že zatančit si přijde sotva padesát seniorů. Přesto se snažíme organizovat pro každou věkovou kategorii nějaké to kulturní vyžití s ohledem na náš rozpočet.

Jak vlastně vypadá běžný den ředitele MKS Stříbro?

Mně se na tom líbí, že to není stereotyp. Pořád se něco děje. Jednou řeším chod organizace, podruhé nejrůznější revize a správu domů, co pod MKS spadají, jindy účetnictví a další agendu organizace. Občas strávím celý den telefonováním a sháněním všeho možného, často spíše nemožného. A když je třeba, jdu a pomůžu roztahat kabely na náměstí, pomáhám nosit lavičky nebo tahám TOI-TOIky. A samozřejmě se podílím spolu s kolegy na vzniku Stříbrského zpravodaje. Nic z toho mi nevadí.

Jaké cíle jste si dal po nástupu do funkce a daří se vám je naplňovat?

Tak představ a cílů jsem měl dost a upřímně musím přiznat, že něco se povedlo, něco prostě ne. Na co jsem opravdu hrdý a z čeho mám radost, je skutečnost, že se nám podařilo do Stříbra dostat výstavu velkoplošných fotografií. O to jsem usiloval skoro sedm let. Letos to byla výstava s názvem Voda a civilizace, která byla k vidění v létě na stříbrském náměstí a měl jsem na ni samé pozitivní reakce. A také tady jsem měl jiné představy, než nám nakonec umožnila skutečnost. Chtěl jsem stojany nakoupit do vlastnictví MKS, jenže se ukázalo, že je to mimo naše technické i finanční možnosti. Problém by vznikl s uskladněním, pojištěním a dalším. Takže jsme zůstali u toho, že nám vše poskytne agentura, a naše představy nám připraví tzv. na klíč. Dalším z mých splněných cílů byl koncert Jarka Nohavici, o který jsem při nástupu do funkce velmi stál. I to se mi povedlo a jsem za to moc rád. Celkově bych chtěl dostat kulturu více do ulic, lidem přímo pod nos. Proto jsem rád, že se lidem líbí to naše Stříbření. A protože jsem vášnivý fotograf, rád bych se více zaměřil na fotovýstavy, ale na to MKS nemá příliš výstavního prostoru. Nicméně děláme venkovní výstavy na zdi, jako je ta u poledníku. Těší mne, když z okna kanceláře vidím, jak si lidé ty fotografie prohlížejí. I to považuji za úspěch. A navíc vnitřní výstavy jsou pravidelně v knihovně či v muzeu a já nechci nabourávat zaběhnuté, takže tady zůstaneme nejspíš u toho tak, jak to je nyní.

Jak složité je „dělat“ kulturu na malém městě a myslíte si, že znáte vkus a preference vašich návštěvníků? Daří se v kultuře oslovovat mladé lidi?

Já bych to nechtěl takhle nějak rozdělovat, lidé nerozlišují, kdo kterou akci pořádá. Snažíme se spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě (Dolníci, Strom…), dobře nám funguje vzájemná propagace. Ukázkou toho jsou Maloměstské slavnosti, které probíhají souběžně s Městskými slavnostmi. Pokud lidi nebaví jedna kapela na náměstí, přejdou ke kinu, kde hraje další, neodjedou hned domů. Mohou kolovat po městě a užívat si dle své nálady. Jinak mne mile překvapuje, že mladí lidé chodí na klubové večery, na cestopisné akce. S divadlem je to horší. Na akce chodí celkově spíše střední věková skupina. Dneska potkáte na „bigbítu“ šedesátníky stejně jako teenagery.

Jak důležitá je při pořádání kulturních akcí spolupráce s vedením města Stříbro. Spolupracujete i s dalšími institucemi a případně využíváte aktivit či činností spolků?

Spolupráce je zásadní a důležitá je samozřejmě důvěra. Myslím, že mohu s čistým svědomím říct, že obojí tady funguje, stačilo jednoduše vymezit si mantinely. S ostatními institucemi se snažíme, aby se nám vzájemně nekryly termíny anebo, jak už jsem říkal, abychom naopak dělali akce společně a návštěvníci měli možnost výběru. No a musím vyzdvihnout vstřícnost velkých firem ze Stříbra a okolí, které mnohé akce sponzorsky podporují. Protože právě díky jejich štědrosti si leckdy můžeme dovolit více finančně náročné akce.

Jak se vyrovnáváte se současnými opatřeními a jak moc ovlivňují kulturu ve Stříbře?

Tak tady asi tušíte, co vám odpovím. Jako všichni, vyrovnáváme se jak můžeme, ale je to strašně náročné. Při první vlně se nás umělci snažili tlačit do dodržení smluv, nyní už sami rezignovali. Už skoro dva roky pořád rušíme akce, přesouváme, čímž vlastně nemůžeme plánovat žádné nové. A žijeme v neustálé nejistotě, lidé si raději kupují vstupenky na poslední chvíli, když si sami nejsou jisti, jestli se akce bude konat či ne. Takže tři dny před představením máme prodáno pár lístků a trneme, jak vše dopadne.

Zaznamenali jste pokles návštěvnosti kulturních akcí po dobu zatím dvouleté pandemie covidu?

No každopádně, lidé jsou více opatrní, mnozí se prostě bojí. Dříve nám na pravidelné promítání pro důchodce přišlo kolem šedesáti seniorů, nyní to bylo devatenáct. Jsme rádi za ně, ale někdy je to prostě pocit zmaru, i když všichni všechno chápeme a respektujeme. A podobné je to s dětským promítáním.

Můžete nechat čtenáře nahlédnout pod pokličku toho, co pro ně chystáte v příštím roce?

Tak pro velký úspěch zopakujeme velkoformátovou výstavu. Osobně doufám, že se to stane tradicí. Tentokráte to budou fotky od známého českého geografa Bohumíra Janského a výstava se bude jmenovat Amazonka. A pro milovníky rocku by měla přijet zahrát skupina Dymytry. Z větších plánů prozradím ještě koncert skupiny Kryštof. Držte nám palce, aby se všechno podařilo.