Méně zájemců, než v předchozích letech, se hlásí do Českého národního registru dárců dřeně. Registr proto ve spolupráci s Českou spořitelnou pořádá náborové kampaně po celé republice a zapisuje dobrovolné zájemce. V pátek budou pracovníci registru v Tachově.

Oděr krve pro test na vhodnost dárcovství kostní dřeně. Ilustrační foto. | Foto: BNL

Jak Deníku upřesnila Klára Conková z Českého národního registru dárců dřeně, zájemci mohou přijít do budovy České spořitelny v Tachově v pátek 22. října od 13.30 do 16 hodin. Darovat kostní dřeň ovšem mohou pouze lidé ve věku od 18 do 35 let, tedy nejpozději do šestatřicátých narozenin. Dalším kritériem je dobrý zdravotní stav, pak hmotnost nad 50 kilogramů. Dárce rovněž nesmí trvale užívat léky, s výjimkou antikoncepce a léků na sezonní alergie. Nesmí mít rovněž prodělané žádné závažné onemocnění v minulosti.