Kladrubský benediktinský klášter je stejně jako další historické památky z důvodu vládních opatření od podzimu pro veřejnost uzavřený. Ticho a klid v jeho prostorách rozhodně nepanuje, zadní část objektu teď dočasně zdobí rameno jeřábu. Už několik měsíců zde stavební dělníci pracují na rozsáhlé rekonstrukci kláštera.

Klášter Kladruby prochází rozsáhlou rekonstrukcí. | Foto: Monika Šavlová a Archiv kláštera Kladruby

Zatímco jindy by se návštěvníci o klášteře a průběhu prací dozvěděli základní informace při běžné prohlídce na zkráceném prohlídkovém okruhu, nyní mají jedinečnou šanci sledovat vše tzv. v přímém přenosu na sociálních sítích Facebooku, Instagramu a na webových stránkách kláštera. S myšlenkou, jak zůstat s návštěvníky v kontaktu, přišli pracovníci kláštera a setkali se s kladnou odezvou. Pravidelně zde informují, jak realizace stavebního projektu "Život v řádu" probíhá. Zajímavým nápadem se jim tak podařilo vtáhnout virtuální návštěvníky přímo do aktuálního dění nevšedními fotografickými kvízy, kdy má každý možnost tipovat, co se přímo na stavbě děje. Úspěšnost svého tipu se každý dozví hned další den, kdy správkyně profilu zveřejňuje správnou odpověď. Na webových stránkách kláštera je navíc možno najít veškeré informace a zajímavosti z dění v klášteře.