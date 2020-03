Opeřený černobílý posel jara má na noze ornitologický kroužek, jeho údaj prozradil, kolik je čápici let. „Je to samička a říkáme jí Máňa, letos v létě jí bude neuvěřitelných 28 let. Byla kroužkována v roce 1992 v Bádensku-Württembersku v Německu, a již nejméně deset let hnízdí na komíně u mincovny v Plané,“ uvedl plánský ornitolog Martin Liška s tím, že letos čápici pozoroval už 2. března a kroužek odpovídá samici s označením DER 04809 a je umístěn na pravé noze nad patou, kroužek je nýtovaný.

Jako o veliké vzácnosti hovoří Jaroslav Cepák, vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, kam se scházejí veškeré informace o pozorování ptáků. „Je to velmi vzácné. Převedeno do lidského světa, je to podobné jako stoletý, spíš ještě starší, člověk,“ sdělil Deníku a dodal, že čápi nejsou tak věrní místu hnízdění jako jiné ptačí druhy a poměrně často hnízda střídají. Neplatí to absolutně, ale přesto je tato čápice spíše výjimkou. Podle záznamů kroužkovací stanice je Máňa spolehlivě nejstarší pozorovaná a registrovaná čápice. Kroužek dostala v Německu jako mládě na hnízdě 27. 7. 1992.

„Druhý nejstarší je čáp, který se dožil 24 let, byl také kroužkován v Německu. „Nejstarší čáp s českým kroužkem je také samice, hnízdící v roce 2004 v Plané nad Lužnicí. V době posledního pozorování jí bylo 22 let,“ dodal ornitolog Jaroslav Cepák.

Příběh Máni začal před deseti lety redakční fotkou

Už před deseti lety pořídil redaktor Tachovského deníku v Plané fotografii tehdy ještě neznámého čápa. Obrázek čápa z Plané se po několika dnech objevil na stránkách Moravskoslezského deníku. Toho si všiml ornitolog Josef Vrána a hlavně kroužku na noze čápa, z něhož vyčetl, že jde o 18 let starou čápici, už tehdy šlo čapího Metuzaléma.

Po třech letech v roce 2013 Máňu v Plané pozoroval zakladatel Africké odysey František Pojer, ornitolog, který už před čtvrt stoletím pozoroval letové trasy čápů černých pomocí vysílaček umístěných v batůžcích na zádech opeřenců. Tehdy šlo o známé čápy jako Kristýna nebo Oskar. „Tak je to opravdu jakýsi čapí Metuzalém, i když je to paní čápice. Je to doplnění vašeho čapího příběhu, doufám, že se vrátí i příští rok a bude úspěšně hnízdit,“ řekl tehdy po odečtu čísla na kroužku ornitolog Pojer.

Kroužky a pozorování prozrazují stáří i místo pobytu

Díky kroužkům na nohách ptáků ornitologové vědí například, že čáp bílý okroužkovaný v německé Böhle 12. července 1986 byl spatřen v Náchodě 3. dubna 2010 a tou dobou mu bylo úctyhodných 8666 dní což je téměř 24 let. Další čapí rekordman pochází z obce Štěkeň. Okroužkován byl tak jako většina čápů, a to několik týdnů po vylíhnutí 1. července 1982 a pozorován byl 22 let poté v Plané nad Lužnicí.

Podle odborníků se čápi bílí dožívají obvykle osmi až deseti let. Popisovaní čápi včetně naší plánské čápice patří tedy bezesporu k čapím rekordmanům, co se týká jejich věku.