Varenyky, zrazy, holubce, pelmeně, boršč a další tradiční ukrajinská jídla od začátku listopadu mohou ochutnat návštěvníci v nově otevřené restauraci DenMar ve Stříbře na náměstí. Ke vstupním dveřím, kde příchozí vítá socha rytíře, musíte projít průjezdem. Restauraci provozuje Ukrajinka Maryna Holovashych se svým mužem, kteří v Čechách žijí již několik let.

Nově otevřená ukrajinská restaurace DenMar ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Při vstupu do restaurace na návštěvníky doslova dýchne teplo a vůně vonných svíček. Prostor je rozdělen na dvě části, kdy v levé příjemnou atmosféru umocňuje imitace krbu. Na všech stolech svítí LED svíce. „Na Ukrajině jsme provozovali deset let vlastní restauraci. Tady v Čechách žijeme již šest let, po příchodu jsme nejdříve s mužem oba pracovali v továrně. Když jsme obdrželi trvalý pobyt, vrátili jsme se k pohostinství, které nás baví, pronajali si tyto prostory a věříme, že lidem zde bude chutnat a budou se k nám vracet a přivádět i své přátele,“ říká Maryna Holovashych.

V jídelním lístku najdete především národní ukrajinská jídla, ale v nabídce jsou denně i další. Ta nabízí každodenní polední menu, kdy je na výběr ze dvou polévek a čtyř jídel, nechybí salát a dezert. Toto menu se po třech dnech pravidelně obměňuje. V restauraci si můžete dopřát již snídani, otevřeno je po celý týden od 9.30 hodin. V nabídce jsou tradiční míchaná vejce se slaninou, palačinky s javorovým sirupem, ale také s vepřovým masem či lososem. Cena za snídaňovou porci se pohybuje od 85 do 169 korun. Pestrá je také nabídka salátů. „Ukrajinská jídla jsou na objednávku,“ říká provozní Maryna. „Zrazy jsou bramborové krokety plněné vepřovým masem, obalené, opečené,“ popisuje jeden z nabízených pokrmů Denis, který v restauraci pracuje se svojí ženou.

„Byla jsem v restauraci posedět s kamarádkou hned třetí den, co otevřeli. Kamarádka si dala caesar salát. Byl prý trošku jiný než v jiných restauracích, ale říkala, že jí moc chutná, a snědla ho celý. Já jsem ochutnala sýr s hroznovým vínem a hrozinkami a medem, kam jsme si sýr namáčely, co nám paní majitelka přinesla na uvítanou, a bylo to moc dobré, stejně jako vínko, které jsme si objednaly. Obsluha byla moc příjemná, “ podělila se o zkušenost Petra Bůchová ze Stříbra.

Pokud chcete pouze zahnat žízeň, v DenMaru točí světlou dvanáctku a tmavou desítku Chodovar, kdy za malé pivo zaplatíte 30 Kč a za půllitr 38 Kč. Denně dělají vlastní domácí pomerančovou a citronovou limonádu, půllitr stojí 55 korun. Nápojový lístek láká mimo jiné také na míchané drinky. Samozřejmostí je několik druhů kávy.

V restauraci si zájemci mohou ozkoušet také karaoke, které ochotně spustí obsluha každému, kdo si o něj požádá.