V podniku se denně uvaří zhruba o 40 obědů méně. „Po covidu jsme museli zdražit. Jídlo, co dříve stálo 155 korun, stojí dnes kolem 180 korun. Cena surovin extrémně stoupá, takže zdražovat musíme. Za polední meníčko si dnes u nás lidé zaplatí od 145 do 185 korun,“ popisuje dále.

„Musí se teď více snažit. A hospoda, která se snaží, má dobrý zákaznický servis a podobně, tak tam podle mě zákazník navýšení cen chápe, na rozdíl od těch, kde si jen navýší ceny a s kvalitou služeb se nic neudělá. To je pak pro zákazníka samozřejmě těžší zdražení akceptovat. Hospodska během covidu radikálně změnila jídelníčky, každý měsíc obměňujeme nabídky jídel a každý čtvrt rok celé naše menu. Samozřejmě tam necháváme naše 'hitovky' – neměníme tedy koncept hospod,“ dodává.

„Restaurace vymýšlejí nová jídla, nabídky a akce, začaly například i péct chleby, aby nějak zaujaly. Výběr nových jídel souvisí samozřejmě s novými kalkulacemi. Zdražily se suroviny, ceny navýší i Plzeňský Prazdroj. Restaurace tedy musí také logicky navýšit ceny, ale důležité je říci, že spolu s tím musí růst i gastronomický zážitek,“ vysvětluje Kastner s tím, že restaurace by neměla jen zdražit jídlo a nedbat na vzhled hospody či výběr číšníků.

„Celorepublikově restaurátérům ubylo v průměru dvacent procent zákazníků. Více práce mají dnes například rozvozové služby, protože lidé si často nechávají dovézt oběd domů nebo do práce. Dělali jsme teď oborový průzkum a z pěti procent před covidem se zvýšilo množství jídel, která dováží rozvozové služby, na 10 procent. Lidé objednávají hlavně „fastfoody“, tedy jídla rychlá na přípravu,“ říká Luboš Kastner, garant gastro oboru v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků a spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni provozuje Potrefenou Husu, Plzeňku, Lékárnu, Sokolovnu Bolevec a Kozlovnu.

