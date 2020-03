„Rozhodnutí samozřejmě respektujeme a chápeme,“ řekl Deníku majitel restaurace Petr Morgenstein. „Zákazníkům jídlo rozvážíme a zároveň otevíráme výdejní okénko a lidé si tak mohou zavolat a objednat,“ dodal.

Vlastní nádobu si zákazníci přinést nemusí, polévku, hlavní jídlo a všechny ostatní pokrmy mohou dostat v jednorázových krabičkách k tomu určených. „Jako běžně, v jinou dobu když si objednávají jídlo domů. A kromě toho jsme rozšířili otevírací dobu, nově teď si mohou lidé objednat jídlo i v neděli, buď si pro ně dojít, nebo je dovezeme. Zároveň jsme v tomto období upravili a snížili ceny, aby byla strava dostupná všem kategoriím,“ uvedl dále Morgenstein.

Na podobnou službu přešla také tachovská restaurace River. „Od pondělí do odvolání bude u nás v restauraci zaveden systém Vezmi a jdi. Jídlo bude podávané do menu boxů přes výdejní okénko, a to od pondělí do pátku v době od 10.30 do 14 hodin,“ uvádí restaurace s tím, že je možný také rozvoz jídel po domluvě po dobu obědů.

Výdejní okénko ve vstupních dveřích zřídil také Bufet U Davida v Tachově. Lidé si odtud odnášejí jídlo v menu boxech, případně si mohou přinést vlastní nádoby.

Podobně jako v Tachově přešly na výdejová okénka některé restaurace ve Stříbře. Například restaurace U Fialů v centru města. „Jídlo je možné objednat na rozvoz nebo osobně vyzvednout v restauraci do 12.30 hodin,“ informuje podnik na webu. Také těchlovický motorest U Rumcajse nabízí výdejové okno, nebo dovoz jídla, a to i do Stříbra. V restauraci Pumpa je rovněž výdejové okno, ale platba možná pouze kartou. Naopak jídelna Beseda v centru Stříbra má podle webu zcela zavřeno.