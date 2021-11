Restaurátoři dali do pořádku historická vrata radnice, podívejte se

V restaurátorské dílně skončila na nějakou dobu hlavní vstupní vrata do budovy historické renesanční radnice ve Stříbře. Do péče si restaurátoři vzali i vchodové dveře do zděného pavilonu, který je součástí areálu radnice.

Restaurátoři opravili historická vrata radnice a dveře pavilonu. | Foto: Archiv Města Stříbra

"Oboje dveře už zásah odborníků potřebovaly, zub času na nich byl vidět. Nedávno jsme nechali restaurovat sgrafita na průčelí radnice i kamenné prvky, proto jsme přistoupili i k opravě dveří," řekl Deníku místostarosta Stříbra Karel Lukeš. Jak dodal, po dobu, co byla vrata v dílně, byla ve vstupu do radnice umístěna jiná, rovněž historická. "Teď už jsou na místě opět ta původní," dodal místostarosta. Podle Marcela Hrona z restaurátorské firmy Terrigena, která opravy provedla, pocházejí vrata z poloviny 19. století. "Paradoxně historicky cennější a starší jsou vstupní dveře do pavilonu. Ty jsou pravděpodobně o více než půlstoletí starší, než hlavní vrata," řekl Deníku restaurátor a dodal, že oprava dveří pavilonu byla také pracnější. Do Tachova se vrací očkování proti covid-19 Přečíst článek › "Vyžádala si větší restaurátorský zákrok. Nejprve bylo třeba, aby úplně vyschla, po vyčištění se musely škvíry a spáry osadit dubovým dřevem a povrch bylo třeba zalakovat proti vnikání vody a UV záření," popsal zjednodušeně postup prací restaurátor. Primární u obou dveří bylo podle jeho slov zachovat historickou autenticitu těchto prvků a zmíněné ošetření proti vlhkosti. Kvůli historickému rázu vzácných dveří byl nátět proveden polomatným lakem. Odborný zásah si vyžádaly také všechny kovové prvky dveří. Opravit bylo třeba panty, na vratech do radnice se upravovala nově nastavovala geometrie, aby šla vrata správně zavřít. Kovové prvky pak byly ošetřeny kovářskou černí.

Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu