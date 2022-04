Zavzpomínal také na dětství. "Hodně exponátů je od nás, plakáty jsou například z čekárny zubní ordinace mojí maminky v Konstantinových Lázních. Další jsou pak ze školy. Mám tu i holící strojek po dědečkovi. Velkou sadu zápalkových nálepek. A když vidím ty igráčky, musím se usmát, těmi mě totiž rodiče upláceli, když mě chtěli dostat na výlet na nějakou horu, jako je například šumavský Špičák," smál se Nuhlíček.

Na Tachovsku odmítají obří montovnu. Bojí se navýšení dopravy a cizinců

Výstavu ještě doplňuje modrá jawa 21 z roku 1971, kterou přivezl tým Tátova dílna Krutan – MOTO – Podmokly. "Reagovali jsme na výzvu muzea, domluvili se telefonicky a necháme ji tu do konce května," uvedla rodina Krůtova z Podmokel.

Další klenot do výstavy dovezl Jiří Šplíchal z Plzně. "Jde o rádio Tesla 635 A Soprán z let 1978-1981. Pamětníci jej znají, je to takový ten stolní stereofonní přijímač s oddělenými reproduktory. Dali jsme anténu do muzejního okna a povedlo se nám naladit český rozhlas. Moc stanic na to už dnes nechytneme, ale povedlo se. Svého času to byl úžasný přístroj, má i výstup na magnetofon a sluchátka, přepínač, mono či stereo, přípojku na externí antény," předvedl rádio plzeňský Jiří Šplíchal, který jej stále dodnes poslouchá v garáži.

Návštěvníky muzea také upoutá televize Tesla 4208U Narcis z počátku 60. let minulého století. Možná je to skoro neuvěřitelné, ale tento dvanáctikanálový televizní přijímač měl kromě základních funkcí, jako jsou například ovladače hlasitosti, tónové clony či další dolaďovací knoflíky, také konektor na zadní stěně pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014. Tesla holt byla velmi pokroková. Výstava potrvá do 31. května.