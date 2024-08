Zázemí klubu poskytne dřevěná moderně vybavená a vytápěná maringotka, kde budou mít děti dostatek prostoru pro hraní, jídlo i odpočinek. Komunitní prostor za obcí u rybníčku je ideálním místem pro dětské vyžití. Je zde hřiště s dřevěnými prvky a velkým pískovištěm. Součástí denního programu bude také hraní v nedalekém lese a celá řada dalších aktivit v okolní krásné přírodě.

„Základní myšlenkou je umožnit dětem být co nejvíce venku v přírodě, a skrze toto bytí pak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti,“ popsala Deníku Petra Čechurová, která bude jednou z „hodných tet“ klubu. Využije zde svých zkušeností z dřívějšího působení podobného klubu v Plzni. Děti se schází v malém kolektivu, maximálně do 15 dětí ve věku od tří do šesti, a doprovází je vždy dva dospělí průvodci. „Do Lesního klubu U Rybníčku je v této chvíli přihlášeno 8 dětí. Docházet budou třikrát týdně a společně si užijí čas mezi 9 až 16 hodinou. Zpočátku bude dětem umožněna adaptace s rodiči,“uvedla dále. Ta zároveň vzkazuje zájemcům, že místa pro další zájemce jsou stále ještě volná.

„Rádi bychom navázali s rodiči úzkou spolupráci a scházeli se i při společných akcích různého zaměření. Zároveň bude klub ve spolupráci s obcí pořádat akce pro veřejnost. Už teď se mohou rodiče těšit na první z nich, která se uskuteční v neděli 13.10. od 14 hodin a nese název Vítání babího léta. Pro rodiny s dětmi bude připraven bohatý program včetně divadelního představení,“ láká zájemce Petra Čechurová.

Cena měsíčného pobytu, kdy dítě bude navštěvovat klub 3x v týdnu, je 3500 korun. Přihlásit své dítě nebo získat bližší informace je možné na telefonním čísle 724 183 667 nebo na emailové adrese lkurybnicku@seznam.cz.

Lesní kluby a lesní školky v České republice sdružuje Asociace lesních mateřských škol, která má v současné době již více než 150 členů. V Prostiboři komunitní zahradu budovali v loňském roce právě s myšlenkou fungování lesního klubu nebo lesní školky. „Snažíme se v celé obci žít co nejvíce v souznění s přírodou, chodíme vysazovat stromky do lesa, na návsi zdejší vzrostlé stromy necháváme ošetřovat zkušeným arboristou a také prostor kolem obecního úřadu jsme nechali upravit tak, aby více splynul s okolím. Lesní klub je dalším krokem k lepší budoucnosti, děti zde získají na přírodu zcela nový pohled, doufám, že se jim stane bližší a budou o ni v budoucnu lépe pečovat,“ shrnula životní styl obce starostka Barbora Nováková.