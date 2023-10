Neobvyklý pohled se naskytl řidičům a také reportérce Tachovského deníku při cestě ze Stříbra do Únehlí v sobotu 28. října. V příkopu u vozovky se pohyboval mýval.

U Únehlí na Stříbrsku se pohyboval mýval | Video: Deník/Monika Šavlová

Mýval pochází ze Severní Ameriky, do Evropy byl kdysi dovezen kvůli svému huňatému kožichu. Bohužel jeho chov se neobešel bez úniku do přírody, kde se rychle množí. V Čechách je považován stejně jako například nutrie říční nebo norek americký za invazivní druh. Jeho přirozeným působištěm jsou listnaté a smíšené lesy, ale díky své přizpůsobivosti dnes zcela běžně obývá i města, kde je často považován za vážného škůdce. Často vyhledává skrýše v podobě nory nebo klidně třeba komíny v zastavěné oblasti. Mýval severní je typický všežravec, který zkonzumuje vše, co najde, co mu neuteče, preferuje potravu dostupnou v největším množství. Je znám svou zručností, jeho šikovné přední tlapky dokáží ledacos otevřít.