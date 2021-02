Řidiči pozor, vítr a mokrý těžký sníh lámou stromy

„Málem jsem to to neubrzdil, měl jsem co dělat,“ řekl Deníku řidič kamionu převážející dřevo v sobotu ráno u Zadního Chodova, když před ním spadl na silnici strom. O odtažení se nejprve postaral projíždějící traktorista. „Trochu jsem to odtáhl stranou, aby se dalo projet,“ řekl.

Ze zásahu dobrovolných hasičů u Zadního Chodova. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Na místo poté dorazila jednotka dobrovolných hasičů z Chodové Plané. Dobrovolníci strom odklidili a komunikaci očistili. Mokrý sníh a vítr komplikoval situaci na silnicích Tachovska i Chebska a dalších místech. Meteorologové pro západ Čech předpovídají nadále sněžení a pokles teplot. „Od severu se postupně při poklesu teplot pod bod mrazu začne tvořit náledí," uvádí ČHMÚ s tím, že bude v sobotu zataženo, na většině území déšť nebo déšť se sněhem, v polohách nad 800 m sněžení. Během dopoledne budou srážky přecházet ve sněžení ve všech polohách. Večer slábnutí srážek. Už v pátek zasahovali hasiči Karlovarského kraje u spadaných stromů na komunikace. „Po celodenním dešti je sníh nasáklý vodou a velmi těžký. Od půlnoci do šesté hodiny večerní (v pátek, pozn. red.) tak hasiči vyjížděli k 59 případům spadlých stromů, které blokovaly průjezd na silnicích nebo zasahovaly do drátů elektrického vedení," sdělil HZS Karlovarského kraje. Odstranit spadlé stromy vyjížděli hasiči například u Skalné, Nejdku, Ostrova, Kyselky, Děpoltovic, Oloví, Merklína, Tatrovic, Rotavy, Vřesové, Krajkové, Jindřichovic, Horního Slavkova, Plesné, Kraslic nebo Mariánských Lázní.