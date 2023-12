Přinášíme přehled nejdůležitějších událostí v Plzeňském kraji v měsíci říjnu.

Hnízdo sršní asijských vystavuje Západočeské muzeum v Plzni | Foto: Deník/Pavel Bouda

V Plzni byla zachycena invazní sršeň asijská

Jedná se o první potvrzený výskyt tohoto invazního hmyzu v České republice. Klíčové bylo co nejdříve najít a zlikvidovat hnízdo, což se po několika dnech povedlo, obrovské hnízdo bylo na stromě u Domažlické ulice ve Skvrňanech. V současné době je vystavené v Západočeském muzeu v Plzni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Po rekonstrukci se otevřel bazén na plzeňském Lochotíně

Rozsáhlá rekonstrukce plaveckého areálu na Lochotíně je hotová. Během uplynulých let do něj město Plzeň investovalo přes 50 milionů korun. Poslední etapa oprav probíhala během letošního léta, po přestávce došlo 31. října na slavnostní otevření bazénu, od 1. listopadu opět slouží nejen výuce plavání, ale také sportovcům a veřejnosti.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Táta mu zastřelil mámu před očima. Nikdy mu neodpustím, řekl chlapec u hrobu

Desetiletý chlapec pokládá svíčku na květinami obsypaný hrob. Leží v něm jeho matka, kterou přímo před ním střelil do hlavy jeho otec. „Nikdy mu to neodpustím,“ říká Metti oděný celý v černém. Památku jeho matky, Květy Daňové, s ním přišli na rokycanský hřbitov uctít i další členové rodiny. Uplynulo totiž pět let od chvíle, kdy sedmatřicetiletá žena zemřela. Ze žárlivosti ji zastřelil její partner Albert Aliu, který si za vraždu nyní odpykává šestnáctiletý trest.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Řidiči zuřili, že v Klatovech není nafta, někde ani natural

Někteří řidiči byli v šoku, jiní si z recese fotili cedule, další zuřili. Důvodem bylo jediné, čerpací stanice Orlen Benzina v Klatovech se potýkaly s výpadkem nafty a jedné chyběl i natural. Na cedulích svítily nuly. K výpadku vyšlo kvůli zpožděnému závozu.

Zdroj: Daniela Loudová

Městská policie nabourala do auta, to poničilo další tři, může za to mikrospánek

Mikrospánek se nevyhýbá ani policistům, důkazem je nehoda z Domažlic, jejímž výsledkem bylo pět nabouraných aut.

Zdroj: Daniela Loudová