Benefiční akci, jejíž výtěžek půjde ve prospěch Hospice sv. Jiří v Tachově, se rozhodli uspořádat tachovští muzikanti z několika kapel.

Tachovsko - Uplynulé svátky přinesly hned několik zajímavých koncertů. Nejdříve se v tachovském Kiwi baru představili The New Morning společně s Ill Fish, druhý den hospoda u Vodníka přívatala Attention z Kanady, Heavy Heart z Francie a plzeňské Dildo Boy | Foto: Deník / Sýkora Jindřich

„Akce se koná v sobotu 20. června na volném prostranství za Rychtou a první kapela začne hrát v 16 hodin,“ informoval za organizátory Patrik Petruň. Areál bude pro veřejnost ale otevřen už od 14 hodin. „Na místě budou zajištěné záchody i občerstvení. Jsme připraveni i na koronu, což znamená že u vchodu, u záchodů, i u občerstvení bude dostupná dezinfekce,“ dodal Petruň. Na akci se představí kapely Kecka a Pecka, Taco Blues, The New Morning, a také Tomáš Kunžwart a Radosta. Line up účinkujících bude ještě upřesněn.