Vystoupilo na něm několik hudebních skupin a celý výtěžek půjde na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově.

Organizátory festivalu byli tachovští muzikanti. „Vzniklo to tak, že jsme seděli a říkali si, že bychom si rádi zahráli někde venku, u lesa, prostě nám to hraní chybělo,“ řekl Deníku Jiří Opava z kapely Kecka a Pecka. „Postupně jsme přidávali možnosti, jak ten nápad uskutečnit, přidávali se také muzikanti z ostatních kapel, až jsme se nakonec rozhodli uspořádat společně tento festival a navíc podpořit tachovský hospic,“ dodal s tím, že od první myšlenky do samotného uskutečnění uběhlo jen několik málo týdnů.

Tachovští návštěvníci ukázali, že jsou po živé rockové muzice ve venkovním prostředí hladoví a na plac, na němž o městských slavnostech bývají lunaparky, se jich dostavilo několik stovek. „Jsme upřímně mile překvapeni, a jsme samozřejmě rádi, že přišlo tolik lidí. Snad by se podle takové návštěvnosti mohla stát z festivalu nová tradice,“ uvedl Michal Laško z kapely The New Morning, který zároveň akci moderoval.

Postupně se představily interpreti a kapely Taco Blues, Tomáš Kunžwart, Radosta, Kecka a Pecka a The New Morning.

Úspěch akce potvrdil finanční výnos, který bude věnován hospici. „Jen dobrovolné vstupné přineslo vynikajících 41 tisíc korun,“ potvrdila fundraiserka hospice Lucie Davidová. Jak dále uvedli organizátoři, další peníze věnují z výnosu prodeje občerstvení, po odečtení nákladů.